beBit TECH「OmniSegment CDP」推出 AI 智慧應用功能

長期投入 AI 人工智慧及 No-Code 等領先科技研發、致力以堅實技術打造顧客數據平台（CDP）的顧問科技公司微拓科技 beBit TECH，近期舉辦線上 2023 「OmniSegment CDP」新功能發表會。因應近期 AI 人工智慧浪潮在 MarTech 產業強勢席捲而來，發表會上除了針對由技術長獨家開發的「高博 AI」在智慧受眾、智慧發送渠道、個人化時間及商品推薦分享實際應用成效，也重磅發布全新功能「AI 智慧魔術圖像」，以及透過 Web Pop-up 彈跳視窗功能結合智慧選擇商品，有效轉換以往較難掌握的匿名流量，期待幫助品牌趕上 AI 時代帶來的機會、打造企業永續經營之道。

「OmniSegment」AI 智慧賦能品牌，有感提升轉換率

在 Cookieless、消費者行為變化、OMO 等趨勢下，企業對於 CDP（顧客數據平台）的需求不減反升。beBit TECH 銷售總監陳冠綸 Mars Chen 認為，「CDP 能夠設定且自動化執行多元的顧客經營場景，幫助企業在顧客各個週期階段完善不同的經營目標」，而在人力與時間不斷壓縮的現在，CDP 如何運用 AI 人工智慧輔助，完成預測與決策功能更顯重要。「OmniSegment CDP」擁有由 beBit TECH 技術長高偉鈞 Puffer Kao 獨家開發、打造的「高博 AI」預測模組，能針對行銷發送渠道、個人化時間、高購買力會員、及高潛力商品，進行 AI 智慧自動推薦。「內部數據也顯示，經過 AI 模組推薦的成效，轉換率平均為一般成效的 5 倍以上、總轉換金額可達 2 倍以上。」

用戶能夠在「OmniSegment」自由設定分眾顯示的「Web Pop-up 彈跳視窗」。圖／業者提供

全新功能「AI 智慧魔術素材」結合商品推薦，節省九成素材製作時間

針對「OmniSegment」 AI 智慧商品推薦，本次發表會也宣布了重大革新：「AI 智慧魔術圖像」。以往，行銷人員已經可以利用視覺化、拖拉式的素材編輯器，快速設計符合品牌調性的 EDM、LINE 推播訊息等行銷素材；且依據歷史瀏覽、高瀏覽量商品、過去購買過相似商品等不同篩選條件，自動在行銷素材中帶入客製化的商品推薦，根據內部檔期活動，選定帶入的相關活動 UTM 連結以追蹤業績轉換。而現在新推出的「AI 智慧魔術圖像」，只需要輸入特定關鍵字如「陽光下一位拿筆的女士」，系統便會自動生成數種符合需求的圖片，「根據實際客戶使用狀況，使用 AI 智慧商品推薦結合 AI 生成圖片素材，能節省 90% 以上素材製作時間」，陳冠綸分享。

透過「OmniSegment」AI 智慧模組，幫助品牌有感轉單。圖／業者提供

「AI pop-up」最大化匿名流量數據價值

另外，被稱作匿名流量救星的「Web Pop-up 彈跳視窗」也能結合 AI 智慧商品推薦，提供從蒐集匿名足跡、識別會員輪廓、分眾精準溝通的千人千面服務。beBit TECH 產品總監張婉庭說：「以往多數品牌認為，只要消費者不登入，這些匿名流量往往淪為無用資訊，且無差別式的 Pop-up 訊息反而打擾消費者購物旅程，」現在不只能夠透過推播 QRCode 引導消費者加入 LINE 好友或是官網登入，且在註冊後整合綁定前數位足跡，讓消費者獲得符合需求的優惠資訊，最大化數據的價值。例如品牌能夠在「OmniSegment CDP」針對加入購物車卻沒有完成購買、停留在頁面許久的猶豫客，自由設定觸發行為及瀏覽時間，並結合「 AI 智慧商品」功能，將用戶的即時行為與過去交易資料作為演算法的輸入，推薦最合適的商品設定 Pop-up 訊息，促進完成結帳。

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