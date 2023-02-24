探索水產科技運用深層海水馴化專利技術　落實產業創新與永續發展

掌握獨家食品加工技術、強調食材永續的探索水產科技，為升級食品加工設備、提高單位產能，今（24）日宣布獲得由永續影響力 SIC 領投、策略投資人跟投挹注3000萬元資金，資金將加強在食品加工、Ready-to-Cook/Ready-to-Eat 的優勢，成為營運發展策略方針。該公司研發系列新品「台味煮義」也將於Q2 在各大通路上架，為國內在地食品加工，且訴求健康、永續、方便即食創下里程碑。

探索水產科技成立於 2018 年，由董事長蔡啟林、執行長鍾政男與技術長黃秉益攜手合作，運用在不同領域深耕近二十年業界豐富經歷與專業知識，透過天然資源與全台唯一「深層海水馴化」專利技術，將傳統水產食品加工產業轉型，落實產業創新與永續發展目標。

秉持著「環境友善、永續經營」的企業經營理念，探索水產科技期望能提供給消費者更高品質、安全新鮮水產，不斷學習國內外最新技術，以創新想法持續精進與優化、提升水產價值。蔡啟林認為：「水產最終是讓消費者吃進肚子裡，所以品質至關重要」，因此將持續努力以創新科技讓顧客能安心享受美味水產。

黃秉益博士表示，運用深層海水馴化專利技術及掌握生物特性，讓水產養殖能大幅提升淨化程度，甚至能達到生食級標準，探索水產生產的高品質且安全的新鮮水產，皆受到王品集團、好市多、全聯與聖德科斯等各大知名通路的青睞。

探索水產科技以深層海水技術馴化鱘龍魚。圖／探索水產提供

鍾政男強調：「水產可以永續，食品加工也應該要能永續。探索水產將食品加工技術結合產地中的永續資源，改善傳統水產產業的不足。」他認為台灣有得天獨厚的地理環境與天然資源等優勢條件，探索水產以食材加工關鍵技術走出自己的路，不僅為國內餐廳或通路，更瞄準未來注重健康食材的海外市場。

永續影響力 SIC（Sustainable Impact Capital）為國內影響力投資的天使加速器，對標聯合國 SDGs 價值，尋求國內具社會環境永續的願景、具有獨特技術含量團隊的新創公司。SIC 共同創辦人黃俊傑表示：「地方創生為台灣面臨城鄉差距、少子化、淨零碳排的解方之一。探索水產的三位創辦人透過食品加工技術研發、產品創新、挖掘台灣水產特色，期望將台灣在地美味傳遞到全世界，因此SIC深感認同，也認為頗具投資潛力，期待與探索水產一同成為台灣永續漁業的一份子。」