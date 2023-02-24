以人為本 CASIO人體工學計算機持續進化

具有嶄新概念的產品，獨特設計、將操作面傾斜3度的CASIO『人體工學計算機 JE-12E / DE-12E』已於台灣卡西歐官網發售。

在「應由計算機來配合使用者，而非使用者配合計算機」的開發理念之下誕生的『JE-12E／DE-12E』，以能與使用者的手部舒適貼合為開發重點，突破原有傳統觀念，使許多計算機重度使用者只需以右手三到五根手指就可輕鬆操作，為卡西歐歷時四年開發的自信之作。

藉由專業儀器，精準分析手掌和手指的動作特徵。圖／台灣卡西歐提供

擔任主要開發者的木村加奈子，在2018年新產品企劃立案之際，重新學習了許多設計相關知識，並回顧了於 1957 年首度問世的卡西歐計算機「14-A」，為了結合新的概念，與專門進行人體工學相關研究的機構(國立研究開發法人產業技術綜合研究所AIST)展開共同研究。

人體工學計算機JE-12/DE-12系列。圖／台灣卡西歐提供



研究內容為操作計算機時手掌和手指的動作及位置、按下按鍵的方向，肌肉活動量等，徹底分析手掌和手指的動作特徵。經過反覆測試後，顯示受試者普遍在操作水平放置的計算機時，手掌通常會往外傾斜，於是以0°～9°不同角度的斜面來測試，發現傾斜3°較容易貼合手部操作。而後續實驗也發現：即使計算機呈傾斜角度，按鍵方向應始終保持垂直，於是重複測試後開發出了人體工學階形按鍵。約有83%受試者表示，新產品比傳統計算機的使用體驗比傳統計算機更佳。

於日本先行發售的『JE-12E／DE-12E』因其能有效降低手部疲勞而成為話題，台灣地區於2023/1/18發售，可至卡西歐直營門市及各銷售點親身體驗此產品的獨特之處。

產品介紹 : https://bit.ly/3knoJ4m

開發故事 : http://bit.ly/3iJVgkB

台灣卡西歐官方網站 : https://www.casio.com/tw/