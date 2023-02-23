捷元攜手技嘉強強聯手 共同擴大合作版圖

為滿足消費者需求，並鞏固市場領導地位，鑫聯大控股(3709)旗下國內知名資訊通路商-捷元股份有限公司，積極擴大與完備代理版圖，近期版圖拓展再傳喜訊，與代理品牌之一的主機板大廠技嘉擴大代理合作，旗下代理的技嘉產品陣容將更臻完備，雙方的合作預料將有助於擴大市場規模及品牌經營，同時做大夥伴經濟創造雙贏。

捷元長期以來持續耕耘台灣市場，除持續建構物流發貨中心、直營客服中心、業務營運據點與遍及全台的捷元通路服務聯盟外，更有近萬家的服務經銷商作為服務消費者的堅實基礎，搭配虛擬機制支援實體通路的操作策略，才有如今的地位與成就。因此捷元深知，透過代理版圖的不斷擴大與完備，才能滿足廣大消費市場，延續市場領導優勢。

目前捷元代理版圖擴及國內外知名品牌，各種消費類型電子商品均有販售。透過這次與技嘉的擴大代理合作，產品項目範圍，除了原先筆電外，也加入了主機板、顯示卡、機殼、電源供應器、水冷裝置系統、DIY組件、螢幕、電競螢幕、桌上型電腦、週邊商品、電競椅、固態硬碟SSD等，幾乎囊括了技嘉所有產品線。

捷元表示：技嘉致力於創新科技，無論是家商用商品均有完整的產品線，本次技嘉全產品線的加入，無疑為捷元注入一劑強心針，不僅為捷元的代理陣容更增強度，也為捷元業務銷售增添火力。技嘉為捷元重要的合作夥伴之一，相信有技嘉全產品線加入後，更可滿足消費者的多元需求，共同推動品牌與市場規模的持續成長，擴大夥伴經濟效益，共創雙贏。

更多訊息可至捷元官網查詢：https://www.genuine.com.tw/Tel：02-2795-6677 / Fax：02-2796-2798