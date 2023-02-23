經濟部112年商業服務業節能設備補助 3月1日起受理線上申請

經濟部公告「經濟部商業服務業節能設備汰換補助要點」及「經濟部商業服務業系統節能專案補助要點」，將於3月1日起開放網路申請，符合資格的事業可上網（https://www.essc.org.tw）申請，且可透過進度查詢功能，掌握案件處理進度。

本次補助方案適用對象包括商業部門所有服務業業別，包含批發零售、住宿餐飲及商業服務業等，另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型也納入方案補助範圍。

該補助方案包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩大類，企業可依需求擇一申請。其中「節能設備汰換」補助包含空調設備及照明設備二項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2,500元，每臺補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。經濟部也提醒申請業者，購買節能設備之發票日期和回收日期都應介於今（112）年1月1日至12月31日之間，統一發票要清楚載明所購買的冷氣、型號或檢附載有型號資訊的銷售明細單據。

「系統節能專案」補助對象為契約用電容量一百瓩以上之服務業者，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上。系統節能專案補助1/3金額，補助上限500萬元。為協助業者執行專案，經審查核准補助者，需與能源技術服務業者簽訂採購契約，確實完成改善前後基準線量測。

為協助商業服務業業者順利提案，經濟部也於2月14日邀集中華民國能源技術服務商業同業公會（ESCO公會）、台灣能源技術服務產業發展協會（ESCO協會）、中華民國電器商業同業公會全國聯合會等公協會，辦理產業座談說明，希望結合專業節能設備商及能源技術服務業者，共同協助商業服務業者進行節能工作，與會各公協會理事長、秘書長也承諾將號召其會員全力配合方案推動，服務業業者如有設備汰換或節能計畫相關技術問題，亦可洽詢上開公協會或至本補助申請網站（https://www.essc.org.tw）查閱懶人包、補助要點等資訊；亦可撥打服務專線（02）8978-5999洽詢。

經濟部商業司表示，本補助受理時間自112年3月1日至12月31日，如果補助經費用罄，將公告提前截止受理，請民眾留意相關時程及早提出申請。為協助企業快速了解補貼方案，經濟部於北、中、南、東部及離島舉辦補貼說明會，有意申請者可踴躍報名（報名網址https://reurl.cc/mldrW7）。

為加快補助申請及審核流程，每一申請案從受理成功到審核通過撥款，系統將主動寄發簡訊及Email告知最新進度，業者在申請補助時，務必提供完整聯絡資訊，確保可接收通知訊息。以上補助申請方案，流程簡便，業者可多加利用，共同響應設備汰舊換新節能行動。