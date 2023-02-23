格斯打造多元高階電芯 共創台灣綠能「芯」商機

專注材料創新應用，鎖定高含金量電池芯技術的格斯科技，自2019年底跨入電動車與儲能用電池模組設計、開發與製造，積極拓展儲能差異化應用，選擇製程難度與工藝技術最高的鈦酸鋰及高鎳三元材料系統，進行大尺寸軟包電池芯與電池模組生產；面對全球動力電池產業將從GWh邁進TWh時代，格斯整合台灣技術人才，提供世界一流電池材料製造能力，站穩全球儲能產業關鍵地位。

格斯科技董事長張忠傑博士指出：「當我們看到全球將邁入第三次能源革命，2015年我們就在思考台灣於全球的機會點在哪裡。我們從對於電池材料的掌握去思考，希望從共同開發代工製造的模式向上創造高端價值，因此格斯科技透過對於電池材料的專業，切入鋰電池芯的製造。從過去研究上的觀察，發現台灣研發與人才可能性，最大的阻礙往往來自於市場大小，所以我們將格斯科技打造成一個多元化電池芯製造方案的提供者。」

共同創辦格斯科技的技術長葉國偉博士表示：「格斯科技發展技術的概念來自於與產業共創多元化電池芯的解決方案，我們基於對於材料的知識，引進國際市場主流的正極材料，配合格斯在氧化物負極材料應用技術，打造低內阻值、可快充快放、高安全長壽命的高鎳三元鋰電池芯，而搭配台灣本土製造的高性能『鈦酸鋰負極材料』，成功打造出具有高安全性、高倍率充放電(20C）、更寬廣的溫度區間(-40℃~60℃)，以及超長循環壽命(≧10,000次)等特性的鈦酸鋰系鋰電池芯及應用產品。」

自主開發高階車用鋰電池-高安全性 高倍率放電 高能量密度

近幾年，格斯技術團隊逐漸掌握從上游材料、電芯設計與製造、模組到應用端的技術優勢，陸續發展出差異化的產品與不同應用；隨著世界各國降低汽柴油車排放新法規及提高燃油能效要求，相較純電動車(BEV)、插電式混合動力車(PHEV)、完全混合動力車(FHEV)，從2020、2021量產汽車觀察發現，48V輕油電混合動力(Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV)系統設計成為現行汽、柴油車款符合低排放、與提高油耗效能的法規選擇，成為歐系汽車品牌新的設計趨勢。

張忠傑博士指出：「目前48V輕油電混合動力(MHEV)系統設計逐漸成為德國五大品牌車廠新款油車的新標配，可以預期當越多汽車大廠投入資源推廣MHEV，以及市面上有更多搭載MHEV的車款可供消費者選擇時，MHEV有機會成為未來汽車市場上的主流車款，預料將帶動輕混合動力鋰電池市場龐大新需求。格斯科技以自主技術開發出48V動力鋰電池，兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性優勢，符合國際整體發展趨勢。」

連結國際 打造台灣首座Gigawatt(GWh)國際規格電芯廠

2030年面對全球儲能市場規模成長至1,160GWh，將考驗電池業者如何快速研發相關技術與開出產線，贏得先機。格斯科技以「連結在地」、「連結未來」、「連結國際」三大策略，產官學研共同合作，以提升台灣成為全球新能源電池關鍵材料及高階設備關鍵零組件的研發製造中心為目標。2022年格斯科技與外貿協會一同赴美，洽談供應鏈合作，同時也與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行跨國技術合作，2023年新廠產能開出後，將可滿足InoBat訂單需求。

張忠傑博士指出：「格斯有全新的台灣首座Gigawatt(GWh)國際規格電芯廠，將於今年第二季落成啟用，2021年我們並超前佈署與桃園市政府簽訂桃園航空城合作備忘錄(MOU)，替未來繼續擴大數個GWh等級產能所需的廠房資源預做準備，團隊期望以世界領先的研發能量與經濟規模製造力，推升台灣電池產業邁向國際舞台。

目前格斯除了在無人車及高客製化的運用場景外，更透過與政府主管機關溝通與密切合作，鎖定電動巴士應用需求，規劃未來電芯產線擴充計畫；「希望結合電池相關產業專才以及台灣製造生態圈優勢，以速度與行動力，讓台灣站穩全球芯綠能產業關鍵地位。」