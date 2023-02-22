科技趨勢論壇 美加墨成新半導體聚落

2023《今周刊》科技趨勢論壇於昨(21）日登場，請到海內外產官學專家一起討論「台灣科技全球戰略新布局」。《今周刊》發行人梁永煌分享，近5年來兩件改變世界的事件，包括疫情以及中美貿易戰，很多產品變成了關鍵物資，像是口罩。而台灣半導體因有獨特關鍵性，美、德、日都希望台積電去設廠，「其中，台積電到美國設廠對北美貿易很有意義」。

梁永煌：美加墨成新半導體聚落，但台灣地位不會動搖。圖／業者提供

梁永煌說，由於加拿大同屬北美自由貿易協定，過往台灣人去加拿大都是去旅遊，但未來加拿大、美國、墨西哥將成為新的半導體聚落，過程中台灣地位不必然會動搖。「晶片生產要靠美國的軟體、硬體，靠加拿大進步的技術製程、荷蘭光刻機、日本的化學原料，透過彼此合作，能在對抗挑戰時有更好的武器，讓台灣、產業、世界更好」。

倪傑民：加拿大社經穩定和台灣相似，期待增加科技合作。圖／業者提供

加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民也呼應梁永煌的說法，分析以往說到北美時大家不會想到加拿大，就像在提到大中華市場時可能先想到中國而不是台灣，但台灣跟加拿大其實有很多合作機會。舉例來說，IBM在北美唯一的組裝廠就在加拿大，台積電、三星、英特爾、AMD與高通都在加拿大都有研發中心，加拿大與51個國家簽署FDA，享有關稅優惠，也針對研發提供高達4成的稅務減免，還有高達83%的綠能發電。倪傑民強調，加拿大社會經濟穩定、政治穩定性，與台灣有許多相似處，期待能增加與台灣的科技合作。

胡永昌：貿聯購併歐洲廠商打破魔咒「以合作夥伴角度出發」。圖／業者提供

以歐美品牌為主要客戶的台灣廠商貿聯國際就是個很好的例子，貿聯是高端連接線束與系統整合解決方案廠商，2016年起透過全球併購拓展公司在世界布局。貿聯總經理胡永昌舉例說明，公司在2017年併購Leoni電器事業的家電部門，當時Bosch為第一大客戶，Dyson為第二大客戶，但Dyson在了解貿聯的能力後就大力加強雙方合作，自2018年後就一直是貿聯最大客戶。胡永昌分析，過往台灣併購歐洲廠商下場都不太好，但貿聯成功打破這項魔咒，因為公司在併購後不強力主導，而是讓當地原單位繼續管理，以合作夥伴的立場一起努力，因此目前併購效果相當好，就算是不同文化的融合程度也高。

楊定國：懂產業的買個股，不懂的就買半導體ETF。圖／業者提供

談到在半導體產業的投資，中國信託投信投資長楊定國分析：「最壞時間已經過了，現在市場認為應該是出現軟著陸或不會衰退，投資人手中的現金水位也從高檔開始回落，金融市場短期熱絡，預估第一季可能會是最低點。」楊定國同時觀察到，今年以來股債都是正報酬，2023年起投資人開始回補低評價資產，市場偏好出現轉變，在股票的部分成長股表現優於價值股。楊定國建議：「如果偏保守就買債券，現在投資等級債很容易有5%以上報酬，部分非投資等級債還有8~9%報酬。」

楊定國也分析，半導體產業銷貨在第二季可望進入熱絡期，台股低點浮現，從庫存去化期將會轉到銷貨熱絡期，現在恰好是為中長線投資建立部位的好機會。「尤其根據過往的經驗，台灣半導體產業的衰退幅度與世界水準相當，但表現好的時候績效卻比世界競爭對手還要亮眼，因此投資台灣半導體產業潛力可期。」