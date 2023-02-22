立陶宛次長拜會台灣資料科學公司 盼深化合作

2021 年 5 月疫情期間，台灣每日確診人數升破三位數，疫苗需求孔急。就在國際疫苗供貨短缺之際，立陶宛雪中送炭，成為第一個歐盟會員國率先捐疫苗給台灣的國家，兩度捐贈台灣共計約26萬劑AZ疫苗。立陶宛外交部長 Gabrielius Landsbergis 表示：「熱愛自由的人們應該要互相照顧。」溫暖台灣人民的心。之後，台灣與立陶宛禮尚往來，互贈口罩、疫苗，自此，兩國友誼快速升溫，不只官方宣布互設代表處，展開經貿、文化等各領域的交流。

台立兩國友好關係持續深化，立陶宛經濟暨創新部此次抵台，展開深化雙邊經貿科技合作的訪問行程。很榮幸台灣資料科學 Taiwan Data Science Co., Ltd.（TDSC）特別受邀成為此趟立陶宛官員行程中唯一一間拜會的 AI 大數據公司。台灣資料科學公司全體一級主管熱烈歡迎立國官員。

立陶宛經創部政務次長 Karolis Žemaitis 先生、立陶宛經創部經濟發展司出口政策組組長 Deividas Cesnas 先生、立陶宛貿易代表處貿易駐台代表 Paulius Lukauskas 先生、立陶宛商業創新總監 Patricija Reut 女士及我國經濟部國際合作處鄭揚明先生等一行人於 20 日下午抵達台灣資料科學公司，希望雙邊加強更多深度的實質合作。

台灣資料科學是一間成立五年的新創公司，為一間具有資安實力的 AI 大數據公司，提供 AI 安全測試認證、資訊安全、數據分析等服務。另外旗下有三間子公司(台灣財金科技、台灣物聯網、昕海文創)，分別運用 AI 著重在三個不同的市場：金融科技、物聯網、智慧零售。目前集團員工人數約四百人，是一間成長快速的新創企業，幾個月前甫得經濟部王美花部長親頒「經濟部新創事業獎」。台灣資料科學公司總經理卓瑩鎗博士目前也擔任台灣國際網路學會 Internet Society, Taiwan (ISOC,TW)的秘書長職務。

卓瑩鎗博士於會議中報告，此次感謝澳洲及新加坡等重要企業夥伴幫忙、常年在歐洲耕耘的 Jonnesway 董事長廖永源、楊良棟先生(Peter Young)和葉國憲先生(David Yeh)等重要股東協助，以及輸出入銀行、第一銀行、永豐銀行等銀行的鼎力支持，台灣資料科學預計與立國展開四項合作如下:

首先是透過自行研發的產品 WISIDE 天線（Wireless Signal Cloud）用於智慧城市（Smart City）的發展。透過天線蒐集訊號再加以分析，可廣泛應用於資訊安全、零售、賣場、觀光與交通等多個領域。WISIDE 的優勢在於能夠避免用攝影機產生之侵犯生物臉孔辨識的隱私權問題，並同時補足攝影機死角的不足。

其二，台灣資料科學公司過去協助進行 AI 安全測試平台的建置研究，對宣稱有 AI 功能的資通訊產品或模組進行各項測試。同時與世界級 AIoT 檢測大廠百佳泰（Allion Labs）進行諸多合作，把相關技術帶到歐洲落地，將「AI 安全測試認證」的商業模式從立陶宛進入歐盟再推展到國際上。

其三，總經理卓瑩鎗博士過去曾為學界教授，對人才教育充滿熱情，希望引進兩國的人才進行交流、教育實習或至相關企業任職。台灣資料科學公司也已派員考取台灣就業服務證照，可以執行企業人力派遣和兩國人才交流等實質業務工作。會中也希望可以透過台灣國際網路學會等國際性組織，將台灣與歐洲的 AI 和資安人才加以串聯交流。

第四，台灣資料科學公司已經跟立國最大的物聯網公司 Teltonika 展開合作，將成為其在台灣最大的總代理，讓 Teltonika 的各式產品，都裝進台灣的晶片、AI 與資安，並協助其拓展亞洲市場。

台灣與立陶宛擁有相同的民主價值，彼此互相信任，立陶宛政府及國會多次在國際上為台灣發聲，支持台灣的國際參與，展現民主盟友相互扶持、團結面對挑戰的精神。經過這場商務會議，雙邊都非常期待能藉由台灣資料科學公司踏出在 AI 和資安合作上的第一步。與會的輸出入銀行戴燈山總經理亦於會中允諾，將在國家級相關政策指導下，支持台灣資料科學公司更多的進出口貿易融資額度，讓雙邊未來將有更多的合作項目及機會，促成兩國企業更良好的正向發展。