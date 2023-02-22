工業局舉辦聯合說明會 助產業運用政府輔導資源
經濟部工業局為協助產業界運用政府各項輔導資源，2月21日委託中衛發展中心，於集思台大會議中心舉辦「經濟部產業輔導計畫聯合說明會」，現場吸引三百多位產業界人士參加，獲熱烈迴響。
這場活動邀請淨零碳排、研發創新、生產管理、財務、人才及行銷等面向相關計畫，說明今（112）年度計畫推動方向及作法。此外，現場也展出SBIR、CITD計畫補助開發之產品，及「MIT臺灣金選」獲選產品，讓參觀業者瞭解政府協助產業研發創新及MIT產品升級轉型成果。
經濟部工業局林碧郁組長表示，為協助產業因應全球趨勢，持續創新發展，經濟部每年依產業發展政策，編列預算推動超過150項以上專案輔導計畫，投入經費超過300億元，提供業者輔導、補助、培訓及行銷推廣等服務，協助產業提升競爭力。
說明會特地於上午安排5個淨零碳排相關計畫進行簡介，讓業者可透過相關計畫團隊協助，及早學習碳盤查及最佳化減碳技術，進行減碳改善。此外，也特別邀請寧茂企業總經理特助饒憲堂分享減碳推動經驗，饒特助分享公司產品由節能朝向創能發展的歷程，該公司目前也有能力協助客戶進行減碳，為國內推動減碳的標竿企業。
中衛中心林進財總經理表示，中衛中心負責運作經濟部產業競爭力中心，主要責任為擔任產業單一整合服務窗口，協助業者能快速地掌握政府資源，在過去三年疫情時期也擔任跨部會的產業服務平台，協助製造業紓困、薪資補貼等措施，協助企業於艱困時期能夠穩健的持續營運。除此之外，中衛中心有最優質產業體系顧問團隊，主要在促進產業合作，輔導製造業建立中心衛星工廠制度，整合上下游價值鏈，發揮合作綜效，未來將以數位、體系、永續三大技術核心，協助產企業加速數位轉型、體系創新與淨零排放，成就永續未來。
中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司表示，該會長期與政府攜手合作，協助業界解決投資障礙與經營問題，並推動有利產業發展的政策，期盼在大家共同努力下讓台灣經濟能有突破性的發展。
說明會會場特別展出SBIR、 CITD計畫補助開發之產品，及「MIT臺灣金選」獲選產品。「MIT臺灣金選」是由眾多MIT微笑標章獲證產品中，遴選出優質金選產品，如龍峰開發有限公司母子鱷魚蚵技FUN彈水陸動動鞋，一雙鞋約使用5~8個牡蠣殼作為抗菌劑原料，成份天然安全、環保。而艾森農場有限公司獲SBIR計畫補助所開發的天然性木屑貓砂及動物木屑墊料，為台灣首次將澳洲茶樹廢棄的枝幹作為木屑貓砂之原料，達到廢棄物回收再利用，循環經濟之最佳示範。