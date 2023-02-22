工業局舉辦聯合說明會 助產業運用政府輔導資源

經濟部工業局為協助產業界運用政府各項輔導資源，2月21日委託中衛發展中心，於集思台大會議中心舉辦「經濟部產業輔導計畫聯合說明會」，現場吸引三百多位產業界人士參加，獲熱烈迴響。

這場活動邀請淨零碳排、研發創新、生產管理、財務、人才及行銷等面向相關計畫，說明今（112）年度計畫推動方向及作法。此外，現場也展出SBIR、CITD計畫補助開發之產品，及「MIT臺灣金選」獲選產品，讓參觀業者瞭解政府協助產業研發創新及MIT產品升級轉型成果。

經濟部工業局林碧郁組長偕同中衛中心林進財總經理及中華民國工業區廠商聯合總會賴博司理事長等一同參觀產品展示。圖／中衛發展中心提供

經濟部工業局林碧郁組長表示，為協助產業因應全球趨勢，持續創新發展，經濟部每年依產業發展政策，編列預算推動超過150項以上專案輔導計畫，投入經費超過300億元，提供業者輔導、補助、培訓及行銷推廣等服務，協助產業提升競爭力。

說明會特地於上午安排5個淨零碳排相關計畫進行簡介，讓業者可透過相關計畫團隊協助，及早學習碳盤查及最佳化減碳技術，進行減碳改善。此外，也特別邀請寧茂企業總經理特助饒憲堂分享減碳推動經驗，饒特助分享公司產品由節能朝向創能發展的歷程，該公司目前也有能力協助客戶進行減碳，為國內推動減碳的標竿企業。

中衛中心林進財總經理表示，中衛中心負責運作經濟部產業競爭力中心，主要責任為擔任產業單一整合服務窗口，協助業者能快速地掌握政府資源，在過去三年疫情時期也擔任跨部會的產業服務平台，協助製造業紓困、薪資補貼等措施，協助企業於艱困時期能夠穩健的持續營運。除此之外，中衛中心有最優質產業體系顧問團隊，主要在促進產業合作，輔導製造業建立中心衛星工廠制度，整合上下游價值鏈，發揮合作綜效，未來將以數位、體系、永續三大技術核心，協助產企業加速數位轉型、體系創新與淨零排放，成就永續未來。

中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司表示，該會長期與政府攜手合作，協助業界解決投資障礙與經營問題，並推動有利產業發展的政策，期盼在大家共同努力下讓台灣經濟能有突破性的發展。

說明會會場特別展出SBIR、 CITD計畫補助開發之產品，及「MIT臺灣金選」獲選產品。「MIT臺灣金選」是由眾多MIT微笑標章獲證產品中，遴選出優質金選產品，如龍峰開發有限公司母子鱷魚蚵技FUN彈水陸動動鞋，一雙鞋約使用5~8個牡蠣殼作為抗菌劑原料，成份天然安全、環保。而艾森農場有限公司獲SBIR計畫補助所開發的天然性木屑貓砂及動物木屑墊料，為台灣首次將澳洲茶樹廢棄的枝幹作為木屑貓砂之原料，達到廢棄物回收再利用，循環經濟之最佳示範。