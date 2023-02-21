稜研科技攜手 NI 發表毫米波通訊原型設計解決方案

主攻 5G/B5G 無線通訊與感測研究、衛星通訊與雷達應用市場

毫米波技術與衛星通訊方案的領先者 — 稜研科技（TMY Technology Inc., TMYTEK）與 NI 今（21）日聯合宣布，雙方在全球市場全面展開策略合作，共同推出毫米波通訊原型設計解決方案，整合 NI Ettus USRP X410 與稜研科技 UD Box 5G 變頻器和 BBox 5G 波束成形器，應用於先進的無線通訊和感測研究，包含5G/B5G、衛星通訊、雷達等陸海空領域。



此新推出的毫米波通訊原型設計解決方案，主要採用稜研科技波束成形器系列，使用者可透過直覺式的 TMXLAB Kit （TLK）圖形介面，輕鬆進行波束控制實驗，並驗證測試結果。同時，搭配稜研科技升降變頻器，在 sub-6 GHz 訊號和毫米波頻段之間，研究者可進行向上與向下變頻，傳輸並分析 5G NR FR2 波形，性能完全不受影響。

稜研科技共同創辦人暨副總林決仁表示：「我們很高興成為 NI 無線通訊 5G 解決方案的策略夥伴，在全球市場展開合作，加速 5G 毫米波應用的普及化。這是一個高速成長的市場，稜研科技已然成為客戶的首選，因為，這些客戶已經期盼毫米波通訊原型設計解決方案許久。現在，解決方案，就在這裡！」

「5G 和 6G 將影響地球上每個人的生活，NI 和稜研科技之間的合作，將能大力幫助無線通訊工程師快速創新，解決毫米波技術商業化所面臨的一些公開挑戰。」NI 無線產品研究部總監 Douglas Farrell 說。 「利用 NI 支援開源的軟體定義無線電平台 (USRP)，研究人員將能快速地將新概念從數學模型轉移到無線毫米波測試平台。」。





稜研科技和 NI 的 USRP 整合的毫米波通訊原型解決方案，完整支持 5G FR2 頻段 26/28/39 GHz，以及毫微秒級波束切換功能，專為 5G 和衛星通訊毫米波系統開發人員、系統整合商、MIMO 研究人員、OAI 開發人員設計，大幅降低毫米波頻段的開發門檻，不僅能提升開發速度，更大幅降低需要替換成昂貴毫米波儀器的設備成本。

稜研科技和 NI 毫米波通訊原型設計解決方案，包含 TMYTEK BBox One 與 BBox Lite 26/28/39 GHz 波束成形器，UD Box 5G 超寬頻雙通道上下變頻器 (RF: 24-44 GHz, IF:0.01-14 GHz) ，以及 NI 的 USRP SDR X410 及和 PXI 系統。更多資訊，歡迎造訪稜研科技官網 tmytek.com。



關於稜研

稜研科技 TMY Technology, Inc. (TMYTEK) 是 5G / B5G 與衛星通訊應用技術的創新者，致力為全球客戶提供突破性的毫米波解決方案。TMYTEK 透過創新的技術改造毫米波射頻前端，擁有最先進的天線封裝 (AiP, Antenna-in-Package) 技術，實踐毫米波陣列天線，打造通訊基礎建設所需的陣列天線模組與主被動元件，以及獨創的毫米波 OTA 測試方案，加快產品開發及量產測試的速度，並研發為 R&D 市場打造的波束成形開發與教學套件，已被全球頂尖研究所及 Fortune 500 企業採用。TMYTEK 希望透過毫米波技術縮短人們之間的距離，為生活與科技發展開創無限機會。





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