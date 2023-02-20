台達參加印度 ELECRAMA 2023電子展

微電網架構電動車充電基礎設施與智能製造解決方案 吸睛亮相

全球能源管理暨工業自動化領導廠商台達2月20日於印度ELECRAMA 2023展會中公開發表以物聯網為基礎的智慧節能解決方案，包括以微電網架構，整合電動車充電設備、能源管理系統、儲能系統、太陽能逆變器等可為電動車提供潔淨電力的充電基礎設施解決方案；在工業自動化方面，推出功率高達 630kW、降低35%總諧波失真、可廣泛應用於HVAC與水泵等流體領域的全新開環變轉矩標準變頻器VP3000系列；此外，整合先進機器視覺能力的六軸垂直關節機器人工作站等方案也吸睛亮相。此次台達展出的創新方案，不僅將在「印度製造」政策中全方位支持其綠色轉型，更呼應台達在印度Krishnagiri日益成長的製造及研發能量。

台達全球事業營運執行副總裁尹鏇博先生（左）和台達印度區總裁林正彬在印度Elecrama 2023展會中為微電網架構電動車充電站揭幕。

台達全球事業營運執行副總裁尹鏇博表示，身為世界級的企業公民，台達近年投入研發的費用皆占集團營收8%以上，透過全球超過10,000名研發人員通力合作、追求創新，以科技實踐永續作為。同時，台達也積極回應國際永續倡議，例如加入RE100，承諾全球所有據點將於2030年達成100%使用再生電力及碳中和的總目標。台達擁有獨特的商業模式，不僅致力於為客戶提供智慧的節能解決方案，更將ESG的具體行動與日常營運相結合，這為全球客戶和其他利害關係人創造了與眾不同的價值。

台達印度區總裁林正彬指出，深耕印度市場二十年來，台達一直致力於開發符合印度客戶永續目標的解決方案，電動車充電設備至今已經在全印度市場出貨超過7,000台。此次在展會所推出的微電網架構電動車充電基礎設施，更有助於加速印度的交通低碳轉型，全新VP3000系列變頻器及其它創新的工業自動化產品，相信也能幫助印度的智慧製造再進化。此次展出涵蓋了我們在交通運輸、工廠製造、建築、通訊以及資料中心等領域的全面方案，更展現了台達具備提供智能、聯網及永續基礎設施解決方案的深厚實力。

台達已累積超過50年的高效電源技術，多年來一直致力於為全球客戶提供智慧節能解决方案，在印度與許多電動車充電基礎設施領域的領導者，包括TATA Power、Bangalore Electricity Supply Company Ltd.（BESCOM）、BPCL等能源公司，以及眾多OEM廠商攜手合作，對印度各地電動車充電基礎設施的部署有極大的貢獻。

ELECRAMA是印度最大的電力電子與能源產業國際展會，ELECRAMA 2023於2月18日至22日在印度喬爾德納布（Greater Noida）博覽中心（India Expo Mart）舉行，擁有來自100多個國家的1400多家展商，超過30萬名專業買家與觀展人士。

台達ELECRAMA 2023展出精華

一、 微電網架構的電動車充電基礎設施：台達於展區打造了一個以綠色充電為概念的電動車充電基礎設施情境，其中包括各種電動車充電設備，從適用於住宅和商業空間應用的22kW壁掛式交流充電樁 AC MAX到快速充電站專用的240kW直流充電樁，以及轉換效率高達97.8%、可協助調節充電站電網的功率調節系統，搭配儲能設備和太陽能電力系統。

二、 開環變轉矩標準變頻器VP3000系列：本產品最大的特性是能有效提高流體機械運行效率，減少逆變器諧波汙染。VP3000系列支援多元高效馬達，包括感應馬達、永磁馬達以及同步磁阻馬達，有效提高生產力，降低碳排助力環境永續，適用於風扇、幫浦、暖通空調、供水、壓縮機等變轉矩應用設備。而具備PdM（關鍵零件自我檢測）功能，亦可方便客戶預先維護，延長產品生命週期。