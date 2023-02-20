新漢27日亮相MWC2023 Barcelona

應援終端市場最熱門應用：5G uCPE

迎接5G網路黃金時代，在「5G應用/安全防護」超前布局的新漢公司(股票代號8234)，歷經三年練兵，新技術研發成果已遍及智慧製造、智慧教育、智慧零售、智慧運輸共四個面向的落地應用，繼去年底與英業達、趨勢科技、微軟簽定合作備忘錄，實際案例正逐步擴增，本月亦將參加2月27日在西班牙舉行的世界行動通訊大會（MWC Barcelona 2023）聯合進軍國際市場。這次四家公司策略聯盟提供的解決方案，由英業達司系統整合、新漢提供設備、趨勢負責5G網路安全、微軟主攻5G軟體、搭配詮隼科技網路傳輸與管理解決方案iGWS，期以堅實陣容之團隊力量驚豔國際。

新漢網通事業群（NCS）技術長劉盈村介紹，本屆MWC 2023臺灣館(攤位號5A61)由經濟部工業局領軍，新漢將於台灣館發表針對5G終端市場開發出的兩款創新之智慧型高效能5G專業通用客戶端設備 (uCPE, Universal Customer Premises Equipment):入門型DTA 1164W與專業型DFA 1163M。此兩款均著重在5G 固定無線接入(FWA, Fixed Wireless Access)與軟體定義網路(SD-WAN, Software-Defined WAN)等應用，正是目前5G uCPE終端市場最熱門的產品應用之一。此外，結合趨勢科技在5G RAN與5G uCPE等網路防護機制，為領先全球的優勢，也是本屆赴MWC的展示亮點。

關於最新5G技術的實際落地應用，劉盈村指出，在智慧製造場域，首先體現於新漢的華亞智慧製造示範工廠，透過結合頂尖夥伴的5G專網技術，整合廠內的自主移動機器人與各式感測器和閘道器，利用5G技術傳輸相關資訊至新漢戰情室進行即時監控，可大大提升效率及產品良率、精準掌控製程與減少人力成本；並導入5G網路安全防護機制，確保工廠資料的安全性；此應用案例也將會在今年MWC期間同步展示。除此之外，新漢還參與了經濟部5G專網的計劃，為台灣5家PCB工廠提供5G設備。其二，智慧教育方面，疫情帶動遠距上課的契機，根據聯合國國際電信聯盟2021公佈的數據，全球仍有29億人口從未接觸過網路，為拉近世界的貧富落差，新漢涉入智慧教育領域，將與東南亞等國外廠商合作，利用5G技術將線上教育傳送至偏鄉地區。

其三，智慧零售方面，新漢看好智慧型自動販賣機商機，不論是刷卡、監測食物品質、監視影像傳輸等應用皆可透過新漢的5G設備達成。劉盈村指出「早期用Wi-Fi連結網路經常會斷線，5G不僅傳輸速度更快、穩定性也更佳」。其四，智慧運輸方面，新漢將切入無人船等相關應用，採用5G遙控技術，可大幅度減少第一代無人船出海後無法精準定位與遙控等問題，並透過傳輸船上攝影機影像，達到精準監控，且更易於尋得和清除海洋垃圾，為地球海洋永續盡一份心力。