日立於 2023 Gartner®供應商評鑑報告中連續兩年榮獲優良佳績

日立公司(TSE: 6501)與Hitachi Vantara宣布於Gartner供應商評鑑（Gartner Vendor Rating）報告中獲得「整體表現優良」的評比結果，為連續第二年獲此殊榮。此報告根據日立的業務目標評估其產品服務及戰略方向，協助客戶了解日立在利用IT及數位服務與產品實現願景和策略目標方面的表現與達成度。

總部位於日本的日立公司目前擁有超過35萬名員工，其業務遍及100多個國家，並活躍於廣泛的市場和產業領域。有鑑於能源、交通、工業與製造等社會基礎建設對數位轉型的需求與日俱增，因此日立於2022年4月宣布成立Hitachi Digital，以滿足相關需求。

日立將其在資訊與營運科技領域所累積的豐富資產，應用在堅實的合作伙伴及通路計畫，並致力協助客戶達到成效，以幫助客戶的企業組織進行數位轉型。

Hitachi Vantara執行長Gajen Kandiah表示 ，「我們對日立賴以為基的社會與環境資產感到無比自豪，也感謝並肩而行的合作夥伴和客戶，讓我們能將資料的力量帶給各個產業。Hitachi Vantara及整個One Hitachi體系擁有強大的IT與OT專業技術，因此我們能為全球最艱難的挑戰開發出獨一無二的創新解決方案。」

如需了解更多關於Gartner供應商評鑑：日立研究報告的資訊，請至https://www.hitachivantara.com/go/gartner-vendor-rating-report-2023.html