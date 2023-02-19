數字王國出品電影《玉米田的小孩》 3/3登陸北美地區院線

數字王國集團(數字王國、港交所0547)，宣布監制並主導視覺效果的《玉米田的小孩》（暫譯）將於3月3日登陸北美地區院線，3月21日於串流媒體平台播出。值得注意的是，數字王國執行長謝安首次擔任該部電影出品人，攜手AMC電視網旗下RLJE電影及串流媒體Shudder共同獻映。

成立於好萊塢的感官體驗虛擬化先鋒數字王國經歷多次戰略變革，適逢創立30周年已逐步實現虛擬人、視覺特效和可視化等全球性拓展領域。針對創意與追求先進技術，促使數字王國運用無可比擬的雕琢樂趣引入創作過程，打造出數百部電影和劇集，數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗，代表成果包含奪下奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的《鐵達尼號》、《美夢成真》、《班傑明的奇幻旅程》，和締造影史票房神話的《復仇者聯盟》等系列作品，以及不斷突破熱度指數的口碑之作《怪奇物語》第四季等，且亦曾先後以出品方身份參與打造《戰爭遊戲》與《十年三月三十日》。

從單一製作流程的執行者轉型為出品人，謝安先生表示：「數字王國受邀協助推廣此一劇作而重返銀幕，實感榮幸。作為視覺特效的執牛耳者，數字王國致力衝破業務版圖，將自身所累積的豐富經驗融入決策中，充分將下游與上游發揮於感官體驗構建過程中的協同效應」。

《玉米田的小孩》改編自史蒂芬·金所著短篇小說，描述居住在美國內布拉斯加州城鎮上成年人以毫不負責任方式摧毀玉米田，年僅12歲Eden（Kate Moyer飾）意外被垂死的玉米田靈魂附體，妄圖進行報復；Boleyn（Elena Kampouris飾）即使對成年人自私行為感到不滿，卻堅決反對實施激進屠殺計畫。一陣混亂之下，城鎮命運似乎掌握在兩人手裡。

作為首家成功進軍大中華區的獨立視覺特效工作室的數字王國，於2016年揚帆虛擬賽道，充分融合人工智能等底層技術和虛擬實境等應用方式，構建一系列照片寫實級且具備情感表現張力的全即時化數位角色，並延伸至銀幕外，為虛擬場景中的人機互動、人人互相提供嶄新的載體形式。目前在洛杉磯、溫哥華、蒙特利爾、北京、上海、海德拉巴等多個城市皆設置業務據點。數字王國官方網站： www.digitaldomain.com