台達全球化專利布局獲國際肯定

再度入選科睿唯安全球百大創新機構

台達2月17日宣布連續兩年入選科睿唯安（Clarivate）全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators™），台達創新及專利智權布局再度受到肯定 。截至2022年底，台達於全球專利獲准總數已累積超過15,000多件，其中 2022年獲准專利達1,070件，專利布局主要在美國、大陸、台灣、歐洲等地。

科睿唯安產品長 Gordon Samson 表示，「恭喜台達連續兩年獲選全球百大創新機構，持續展現卓越的創新力，在創新成功足跡指標表現傑出；如同其他百大創新機構，台達了解到對現有挑戰提出創新想法及解決方案，不僅為自家業務帶來回報，也能促進社會進步。」

台達執行長鄭平表示，「很高興台達創新及智權布局獲得國際肯定。台達以科技推動永續，致力研發創新，技術領域涵跨電力電子、基礎設施以及自動化等多元面向。智權佈局方面，在研發、製造基地以及主要市場，台達長期深耕專利資產，確保競爭力；而放眼印度與東南亞等地，未來也將加速相關智權佈局。」

台達創新思維深植文化，自2008年起即設立台達創新獎，其中關於「智權」的獎項就包含「傑出貢獻獎」、「發明菁英獎」及「優質智權佈局獎」，以表揚個人或團隊對發明及建構具商業價值之專利佈局。台達全球各地共有73個研發中心，研發工程師超過一萬人，近年更穩定提撥營收至少8%作為研發經費。此外，台達於2013年成立「台達研究院」，專注前瞻科技研究，涵蓋智慧製造、智慧學習與生命科學等領域之物聯網服務與解決方案，並以開放創新模式與產官學研生態體系協作，加速下一代或全新產品技術的創新。

科睿唯安自2012年起每年發佈《全球百大創新機構》報告，以表彰全球頂尖創新者。《全球百大創新機構》使用與全球發明數據直接相關的衡量標準，對全球發明數據進行完整的比較分析，以評估每個專利創意的實力。關於定義 2023 年全球百大創新機構名單的方法的完整信息，請參見此處。