東海大學智慧轉型中心辦 綠色 科技雙軸轉型講座

2023年起企業將逐步進行碳盤查與揭露，身為中小企業主是否準備好迎接ESG的狂擊了嗎？東海大學智慧轉型中心於15日舉辦「綠色*科技 雙軸轉型」雲端碳盤查管理系統專題講座，現場及線上許多中小企業主都踴躍共襄盛舉；很多企業主或許知道，淨零排放已是國際趨勢，歐盟也將於今年開徵碳關稅(碳邊境稅)，對部分產業也開始要求繳交碳排放量費用，相對地進口企業也需要申報，因此台灣企業將面對未來”減碳”法令的重大課題。

東海大學管理學院李書行院長致詞分享。圖/東海大學智慧轉型中心

東海大學管理學院李書行院長(智慧轉型中心主任)表示：面對ESG及碳盤查的衝擊，我們都知道「節能減碳」已不只是口號，也是企業為了永續發展必要的課題，對於中小企業而言，永續節能減碳，重點在於是否採取行動，為企業的未來擎畫永續的經營發展。

對此，東海大學智慧轉型中心為呼應企業永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），將與全台最大驗證公司(SGS台灣檢驗科技(股)公司)締結合作，規劃技術跨域，整合教學策略與實務能量，促成永續碳管理訓練學程-「溫室氣體盤查訓練人員課程」(ISO 14064-1:2018)，凡參加全程訓練課程並通過考試，得以授與SGS正式證書。

東海大學工業工程與經營資訊學系王立志特聘教授分享 。圖/東海大學智慧轉型中心

再則，東海大學王立志特聘教授談及，目前企業碳盤查資料多以手動輸入Excel表單來管理，不僅需要投入大量人力與時間，資料也不容易統整，在未來查驗申報更是耗時費力。而且到碳盤查【範疇三】上下游供應商盤查時，更是複雜。所以，更需要有一套適用的”雲端碳盤查管理系統”來整合使用，才能省時省力省成本的應付資料查找及查驗。若企業有需要碳盤查訓練課程及試用雲端碳盤查系統者，東海大學智慧轉型中心將竭誠為您服務。洽詢電話 04-2358-0788。

