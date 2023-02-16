崑山科大成立「大南方電動車產業人培訓聯盟」

文/葉圳轍

崑山科技大學繼2022年10月與公信電子和雍御企業合作共同成立「電動車產業技術研發暨人才培育中心」後，本月14日再攜手企業、各級學校成立「大南方電動車產業人才培訓聯盟」，將彼此共享技術、課程及設備資源，持續推廣電動車相關先進技術和全方位培育國家電動車產業優秀的研發人才，共同努力成為培育南部電動車技術研發人才重要搖籃。

崑山科大成立電動車人才培育中心後，短短四個月便有初步成果，校內師生組建了「崑山電動車酷跑艦隊」，並與企業共同努力擘劃完整的「機電整合系統」、「智慧電控系統」、「電池動力系統」三大主軸之完整跨領域學分學程，同時進行電動車設計及基礎分析建構、電動車組合及零組件測試及智慧座艙技術整合，已有初步規模與成效。

日前藉由高雄科技大學電機工程系陳文平教授的引薦與推廣下，崑大電動車相關技術與人才培育理念獲得鄰近各級學校與企業的讚譽，因而串連南部有志一同的大、小伙伴，包括高雄科技大學、高雄中正高工、高雄永芳國小等學術單位，以及公信電子、雍御企業等，共同成立「大南方電動車產業人才培訓聯盟」，將資源共享，培育產業人才。

崑山科大校長李天祥表示，該校是長期榮獲教育部補助的模範生，在高教深耕計畫補助下建置南部唯一的「車用零組件生產自動化之類產業環境工廠」，積極投入相關車用零組件生產與人才培育，再加上日前攜手企業共同打造的「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，相信該校厚實的產學能量，除能協助產業升級，也積極培育業界所需的契合式人才。

聯盟貴賓參訪崑山科大電動車產業技術研發暨人才培育中心。圖/崑山科大提供

李天祥說，藉由結盟，將讓更多學校與學生，甚至國家幼苗受益，該校也積極付出行動力，配合國家政策，投入更多資源持續規劃，用以擴大電動車場域和電動車產業規模，如後續再生能源之產能、儲能、用能等全方位規劃。

崑山科大副校長周煥銘 提到，在淨零碳排趨勢下，2025年起先進國家燃油車即將陸續禁售，因此隨著全球電動車產業起飛及電動車商機大爆發，我國電動車人才十分稀缺，崑大有義務也有能力貢獻相關技術與培育人才，為環境和社會盡份心力。本次串接南台灣聯盟學校的大、小夥伴，必能成為南部重要電動車的研發中心。

崑山科大副校長鐘俊顏認為，相信在主要合作企業公信電子和雍御企業，以及學術夥伴攜手下，將共同完成電動車一條龍式的人才養成計畫，讓目前電動車相關資源發揮最大效益。

與會貴賓中正高工校長高瑞賢表示，非常高興成為聯盟夥伴成員之一，也感謝崑山科大能當領頭羊，願意挹注相關技術和資源，協助高工職學生瞭解電動車產業趨勢與技術，這將為目前相關科系轉型提供方向與作法，減少摸索時間，有莫大助益。永芳國小校長王美惠說：「參訪崑大電動車場域而見識到各式車輛，也有電動古董車，相當新奇，相信能吸引小學生目光，有利於將綠能與電動車概念向下扎根，並超前部署培育國家未來相關領域之人才。」

公信電子副總 王英傑表示，該企業長期投入電動車相關產業已累積豐厚的實務經驗，非常榮幸參與此聯盟，讓更多莘莘學子能瞭解電動車產業，一起擘劃未來，消除學用落差，企業也能延續命脈讓企業永續經營，共創多贏。