零碳大學2023年度開放報名 3/20截止

由臺灣數位企業總會所推動的「零碳大學」，2023年度招生簡章已於日前公布，主要針對於零碳轉型及數位轉型有需求之二代接班人、成長期企業家量身規劃，即日起至3月20日開放報名，歡迎具企圖心、勇於追求創新轉型之企業家們踴躍參與。

零碳大學是於2021年度由數總創會理事長陳來助宣布成立，並於2022年正式啟動並培育共19家企業，期間除完成各自相異之淨零排放路徑圖外，亦針對於碳中和議題上不同需求各自進行輔導，於該會去年發行的『二代淨零艦隊-做產業的碳路先鋒』一書中，即可看到學員從可說是標配的ISO50001、ISO14064、ISO14067標準驗證取得，到能耗管理、綠色品牌發展、綠色材料、綠電及儲能設備等不同命題均有所突破，也鼓舞了周遭不少對於零碳議題有需求卻不得其門而入的企業主們。

新一年度最大的差異，在於數總將該會另一自有品牌「數轉大學」與零碳大學進行合併，並分設零碳學院及數轉學院，原本各自獨立之業師團亦一併整合，現有師資共36位，從零碳到數轉專業兼具亦含括人力資源、品牌行銷、企業經營、領導管理等不同領域高階經理人，陣容可說相當整齊，可有效對應學員之不同階段發展需求。

數總執行長王怡雯表示，今年度會做這樣的重大調整，主要是因為在這兩年陪伴企業一起因應數位轉型到零碳轉型過程中，發現這兩個議題對於企業來說已經不再是選擇題，數位轉型是現在進行式，零碳轉型則是未來式，但兩者必須一起啟動，才能在詭譎多變的國際市場中站穩腳步。

兩品牌合併之後，除將開設對應零碳轉型及數位轉型之相關主題課程、典範企業參訪外，兩學院並採共同學習模式，可以同時接觸不同範疇之專業議題，並與擁有各自發展經驗的學長姐交流討論，對於下一階段布局亦能及早思考、因應，對參與學員來說是一大利多，數總也將整合多項資源聚焦於學員所屬企業的轉型發展協助上，達成永續、獲利之兩大目標。

2023年度零碳大學報名請洽網址：http://tdea.tw/zerocollege，或電洽(02)2523-5808分機104孫小姐。