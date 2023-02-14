金屬中心一站式減碳平台 輔導扣件業淨零減碳轉型升級

文/葉圳轍

經濟部次長林全能上周(7日)出席「扣件產業低碳轉型推動說明會」時表示，扣件產業對我國經濟發展有相當貢獻，碳中和、淨零是國際趨勢，中鋼公司、金屬中心都具備專業技術及經驗，經濟部工業局已整合資源來協助產業做好準備，讓CBAM不是危機而是轉機，藉此提升扣件產業國際競爭力。

該說明是金屬中心配合工業局產業淨零碳排推動，偕同台灣螺絲公會、台灣經濟研究院等共同主辦，聚焦說明歐盟碳邊境調整機制（CBAM）初步規範，對於扣件產業的影響及政府因應資源進行討論，吸引400多位產學研線上、線下與會，場面熱絡。

金屬中心董事長林仁益與會表示，該中心因應經濟部減碳資源整合，加上與扣件產業聚落具有地緣責任，已成立完整性的一站式服務平台，提供扣件產業全面的淨零減碳解決方案，藉由專家服務團及政府資源，辦理工作坊、標竿企業分享與實際演練碳管理工具，透過多元管道讓業者加速建立減碳能量。

該說明中，金屬中心副處長趙家緯及吳永成，也說明如何鏈結政府資源、以大帶小政策與產學研服務能量，協助扣件業者在碳盤查及減碳技術等能力建構，邁向低碳轉型目標。說明會結束後，立即有數十家扣件業者，主動詢問淨零減碳的做法，反應熱烈。

經濟部指出，未來將針對疫後特別預算，提供業者於『智慧化、低碳化』兩項主題的輔導預算經費，金屬中心將協助扣件產業提出改善方案、檢視節能成效，達成減碳目標以提高優勢。