發展化合物半導體的起手式

陽明交大、國科會、GaN Systems、鴻海研究院、盛新材料、筑波科技聯手產業交流研討會2/10竹北登場

看好化合物半導體的革命性力道，化合物半導體產業交流研討會2/10在竹北市筑波醫電大樓登場，邀請到陽明交大、國科會、GaN Systems、鴻海研究院、盛新材料等超強卡司領銜主講及分享成功案例，吸引眾多對化合物半導體未來發展暨趨勢感興趣人士及3DIC的廠商主管報名參加，被視為台灣第三類半導體自主化的起手式。

主辦之一的筑波科技營運長許棟材表示，電動車電力的轉換講求效益、需要快速充電，因此核心元件特別注重低功耗、高經濟效益，這些材料其他綠能產業也用得到，因此筑波未來會持續進行推廣。相關產品在國際市場、尤其是汽車行業亦有發展潛力，許棟材說，引擎是傳統燃油車的門檻，而電動車不需要引擎，加上台灣資通訊產業發達，適合發展電動車，這對台灣是一個很好的機會。除了鈑金以外，其他條件都具備，例如電動車需要的被動元件、特斯拉的動力心臟主要供應鏈等都在台灣，為台灣提供良好的產業供應鏈條件。

SiC與GaN的目標市場廣大。

而此產業鏈的優勢包括：一、現成的智慧手機供應鏈，過去跟世界領先品牌有良好的合作經驗，因此晶片廠習慣、也傾向與台灣廠商合作；二、台灣資源集中，從汐止到竹南，接踵臺中一些精密加工行業，大約兩小時車程的距離，整個產業鏈已夠完善。

許棟材指出，目前相關產品還在提高良率，有潛力能夠領先國際。現在所有想做電動車的國家、市場、公司，都會想借力有半導體、資通訊的供應鏈優勢的台灣資源，不論是IC、甚至整個電動車用零部件產品，要發展全世界電動車最大的代工供應鏈是有機會的。目前看來，要做電動車可與由鴻海領頭的 MIH 電動車聯盟合作，包括泰國、印尼、印度幾個國家，大概三到五年電動車就能上路。

化合物半導體產業交流研討會2/10本廳參加人次爆滿，並開放第二廳同步視訊。圖/陳逸格攝

正在進行跨域合作的筑波負責的是較前段範疇、屬於MIH外圍供應鏈，提供電動車、能源系統被動元件，包括化合物半導體IC、大電壓及大電流IC的研發/量產/生產線的品質等測試段，也因為筑波長期與晶片供應商有密切合作，將能更好的提供快速有效方案。許棟材信心十足說，電動車講究安全性，我們為客戶將測試平臺準備好，現在進行推廣，因應未來全世界電動車的需求增加；台灣在電動車方面的供應鏈已經通過檢驗，相信未來如特斯拉之類的合作廠商會越來越多，形成護國群山效應，期待三至五年之内，估計可以看到很好的成效。