第六屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會 即將登場

回顧2021-2022年，全球遭遇了如同雲霄飛車般的高低起伏，區塊鏈整體產業又再次上沖下洗！一年牛市加上一年熊市，確實讓很多新進的從業者與投資人無所適從，但這早已是區塊鏈產業的「新常態」（New Normal）。



新常態之後，緊接而來的是「新秩序」（New Order）！各國政府對於中心化交易所與穩定幣的加強監管，都會讓整體產業環境與發展，不再放牛吃草。舉例來說，新的亮點賽道Web3已經成形，搭配區塊鏈技術的去中心化治理、網路行為自主性、Web3資安等議題都已浮上檯面，不論是政府或民間，都必須未雨綢繆，才能與時俱進。

全球資金狂潮下，總是激情演出的比特幣行情，在2021年11月創下68990美元歷史新高後，在2022年遭遇大熊市，受到FTX交易所暴雷打擊後，一度慘跌到15782美元低點，造成加密貨幣整體市值直接少了三分之二，失守一兆美元大關。

不過，2023年開出新春反彈行情後，比特幣迄今大漲四成，來到22000-23000元區間震盪，這讓投資人都傻了眼！畢竟FTX造成千萬用戶受災，數百億美元曝險，利空出盡後走勢強勁，反而讓加密貨幣市值重返一兆美元大關。

從投資的角度來看，比特幣價位在三個月前只有1.5萬美元，逢低當然會吸引更多的投資人進場佈局，但是炒幣致富與「to the moon」已成天方夜譚，數位資產如今必須更重視資安防駭與穩健策略。

因為產業在上升期的發展過程中，總是一體兩面正反並陳，NFT市場就是最好的例子。2022年第一季，全球NFT市場總交易額為125億美元，第二季跌到84億美元，第三季則為34億美元，初估2022第四季低於15億美元。不過，NFT技術已經吸引全世界超過一千個食衣住行育樂的大品牌做嘗試，各種五花八門的賦能也同時被產生，NFT堪稱是目前最「出圈」的應用。

立法院長游錫堃蒞臨第五屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會。圖／主辦單位提供

尤其，加密貨幣與區塊鏈技術，是否有更多的應用場景，仍然是台灣產業發展的關注焦點，為了探討台灣區塊鏈與加密貨幣產業發展方向，第六屆《Hit AI & Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，將在2月15日於台北喜來登大飯店福廳舉辦。已確認共襄盛舉的海內外產官學研領袖，包括數位發展部部長唐鳳、花蓮縣長徐榛蔚、台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶、財團法人商業發展研究院董事長暨聯合國CEFACT專家與個人永久觀察員許添財、理慈國際科技法律事務所共同創辦人暨台灣金融科技協會理事長蔡玉玲、數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡、臺北市政府資訊局局長趙式隆、立法委員邱顯智、立法委員邱臣遠、全國商業總會區塊鏈應用發展研究所所長孫大千、穀神星資本創辦人陳儀雪、iKala共同創辦人暨執行長程世嘉、STARBIT暨Jcard執行長鄧萬偉、ACE法幣數位貨幣交易所行銷長賴筱薇、Rybit創辦人暨執行長賴永純、幣安全球合作夥伴團隊代表Damien Ho、CYBAVO共同創辦人暨執行長范紀鍠 、中信金融管理學院科技金融研究所所長徐珮菱、Theirsverse大使伊能靜、Accupass活動通共同創辦人暨執行長謝耀輝、恆昇法律事務所律師張琬平、墨雨設計執行長吳哲宇、中華民國數位金融交易暨資料保護協會副理事長翁仲和、台灣金融科技股份公司董事長王可言、KNOWING新聞/幣特財經/鍶科技總編輯楊方儒，持續更新中的議程與貴賓講者安排，請參考峰會報名官網：https://www.accupass.com/event/2211210008581299446521

活動時間：2 月 15 日（三） 9:30 – 16:30

活動地點：台北喜來登大飯店（台北市中正區忠孝東路一段12號）B2 福廳