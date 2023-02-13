疫後行銷新戰略 台灣精品帶領企業形象躍升

全球解封帶來實體活動回歸，正是企業結合線上線下（OMO）新商業模式，打造形象再升級的絕佳時機，經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」，2月10日在臺北國際會議中心舉辦「台灣精品-形象躍升新戰略」說明會，臺灣設計研究院院長張基義、奧美集團策略總監簡沂蓁及益普索市調公司研究副總監劉玉婷輪番上陣，分別就設計力打造品牌翻新、恢復實體活動的新行銷趨勢等主題，為企業帶來疫後應具備的創新思維，現場共吸引122位企業代表參與。

外貿協會秘書長王熙蒙開場時以即將開打的世界棒球經典賽及紐約時報專題為例，表達「臺灣透過運動、文化等各面向揚名國際，就如同臺灣企業透過「台灣精品」讓更多優質的品牌及產品行銷全世界」的概念，並鼓勵更多優秀的臺灣企業踴躍參加「台灣精品」獎選拔，並站在「台灣精品」這個小而美的巨人的肩膀上，運用更多行銷資源，獲得更佳的發揮。

國際貿易局副局長李冠志表示，「台灣精品」每年有超過500家企業、1,000多件參展作品。為協助臺灣企業拓銷海外，政府除持續加強實體及數位的推廣，亦將在更多國際市場辦理推廣活動，將最安心、可靠的臺灣優質產品行銷世界。

活動現場高朋滿座。圖／貿協提供

「台灣精品」今年不僅聚焦歐美日及新南向等新興市場，並將前進東歐、中東及南美3地舉辦各項活動，像是大型體驗行銷活動、參加全球性展覽等，強化臺灣產業國際形象、創造新商機。另外透過和中華隊一同前進世界棒球經典賽（WBC）、公益團體合作等方式向世界展現臺灣魅力及人文價值。並與全球主流媒體合作加強臺灣品牌曝光，此外，並將持續精進數位行銷，除了經營既有平台、也加入百萬網紅合作及短影音推播等創新作法帶動討論聲量，強化「台灣精品」認知度。

科技快速發展、競爭環境複雜及全新市場需求帶來新的商業模式，使顧客選擇的產品來源及通路更加多元化，如何在百家爭鳴中脫穎而出將成為企業成功的關鍵。對此，臺灣設計研究院院長張基義以公司該如何轉型成「設計思考」模式，打造獨特產品與服務價值，引導企業創新轉型，提升品牌競爭力；奧美集團策略總監簡沂蓁則為聽眾帶來疫後的行銷趨勢洞察，分析企業在線上結合線下（OMO）的消費者購物行為轉變下的精準行銷方式，開創新商機；而隨著臺灣對新南向國家出口額日趨增加，益普索副總監劉玉婷也針對消費者行為、行銷管道、策略布局為企業進行通盤解析，讓臺灣品牌打入當地市場效益最大化。

國際情勢的變化促使企業必須翻轉思惟、加速轉型的腳步，貿協也將持續協助企業行銷全世界，帶領臺灣優質產業共同創新、打造永不褪色的「台灣精品」品牌價值。「台灣精品-形象躍升新戰略」2月14日將移師臺中，在外貿協會臺中辦事處再舉辦一場，對「台灣精品」有興趣的企業可前往網址（https://www.taiwanexcellence.org/tw/press/events/1009）報名。