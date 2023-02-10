標竿企業共同宣示 引領綠色辦公潮流

因應2050淨零轉型「淨零綠生活」關鍵戰略，環保署推動綠色辦公，有6,821家參與響應，透過使用環保標章空調、替換半數以上LED燈具、辦公區域用水設備使用或替換為省水產品與裝置，以及採視訊會議等具體作為，111年節省3.3億度電（相當於7.8萬戶家庭1年的用電量）、15.3萬噸水（相當於54萬人1天的生活用水量）、3萬4千公噸汽油，共減少約30萬噸二氧化碳排放（相當於775座大安森林公園1年的碳吸收量）。現更有31家標竿企業宣示推動綠色辦公，引領綠色辦公轉型風潮。

環保署副署長沈志修表示，上班族除了睡眠，每日花最多時間在辦公室裡活動，因此，綠色辦公為淨零綠生活推動工作重要里程碑，初期以響應方式落實「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」和「宣導倡議」5大指標35項綠色辦公措施，後續制定綠色辦公參考手冊，彙編示範案例供各界參考，未來更將訂定辦公場所環保標章規格標準，完備綠色辦公相關驗證規範，並接軌國際，以引導國內辦公場所改變既往辦公行為，以大帶小，創造綠色友善辦公環境。

環保署副署長沈志修說明去年「綠色辦公」的成效。圖／業者提供

「從辦公室開始做環保其實很簡單」沈志修鼓勵，企業從選購有綠色標章的節能省水設備、採用以租代購服務、減少提供一次性餐具、杯具等環保措施做起，引導同仁不知不覺中養成環保生活習慣。沈志修更分享環保署與民間公民電廠合作的經驗，環保署大樓頂樓設置太陽光電板後，能年發14.8萬度電力，是一年用電的14％。沈志修提醒，只要辦公空間擁有40坪以上、日照2小時的屋頂就可以參與，環保署已設有平台協助媒合。

環保署2月10日邀請參與倡議響應綠色辦公之企業、榮獲國家企業環保獎之企業及其集團，以及RE100等指標之企業出席，包括財團法人南華大學、中鼎集團等33家，以及直轄市、縣（市）環境保護局共襄盛舉，宣示落實綠色辦公，表達2050淨零轉型決心。

環保署歡迎各界踴躍響應參與綠色辦公，詳情請見環保署「全民綠生活資訊平台」活動專區網頁(https://greenlife.epa.gov.tw/categories/green_office)查詢。