微星「飛躍奇異點」發表會 全新陣容帶來顛覆想像的絕佳體驗

全球筆電領導品牌MSI於2月9日舉行MSIology-「飛躍奇異點」發表會，完整介紹搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU、第13代Intel Core處理器的全新系列筆電。除了傳遞劃時代的產品技術與特色，MSI更是領先市場將最新產品直接帶到消費者面前！

其中電競筆電部分，玩家引頸期盼的旗艦夢幻逸品Titan GT77 HX、Raider GE78 HX最高搭載GeForce RTX 4090 / GeForce RTX 4080筆記型電腦GPU，即日起開放預購；熱血電競Katana / Sword / Cyborg系列搭載GeForce RTX 4060 / GeForce RTX 4050筆記型電腦GPU，預計於二月中旬開放預購。即日起至2023/3/31早鳥活動期間選購搭載GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU的MSI電競筆電，即可獲得Steam錢包儲值碼$50美金，2023/2/28前再加碼送最高電子現金即享券6,000元，數量有限，送完為止。

另外，商務筆電部分，全新13吋的羽量纖薄Prestige 13 Evo、翻轉觸控Summit E13 Flip Evo等兩款商務筆電即日起正式開賣。

MSI電競筆電全面升級 前所未有極致效能

隨著GeForce RTX 40系列顯示卡的效能大躍進，MSI全新電競筆電擴大採用MUX獨顯直連設計，由旗艦機款Titan GT系列到主流明星機款Katana、Sword、Pulse系列皆透過MSI Center軟體即可切換至獨立顯卡模式，讓GPU效能完整釋放。另外，MSI全新電競筆電搭載最新獨家散熱技術，全新設計的動態散熱模組中包含同時通過CPU和GPU的散熱導管、CPU和GPU分別獨立的散熱導管，以及VRAM專屬散熱導管。

除了效能外，一直受市場稱讚的微星科技美學精神，此次也展現在MSI多款全新外觀設計的電競筆電，Raider GE、 Vector GP、Stealth等高階機款皆升級最高搭載16:10黃金比例設計的QHD+ 240Hz極速面板。此外，鍵盤上的熱鍵採用未來感十足的半透明複合材質設計，讓玩家能輕鬆辨識熱鍵位置、快速操控，達到更好的遊戲體驗。

Titan GT / Raider GE / Vector GP系列：震撼能量完整釋放

Titan GT、Raider GE系列電競筆電最高搭載i9-13980HX處理器及GeForce RTX 4090筆記型電腦GPU，透過獨家MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計，能將處理器與顯示卡推升至250W的極致效能，或僅於CPU需求時將8個效能核心維持在5.2GHz高時脈。

旗艦電競Titan GT、Raider GE系列皆搭載世界級頂尖電競面板，Titan GT配備全球首款4K/144Hz Mini LED面板，超過1000 nits超高亮度及擁有最高能處理1000分區調光，並符合DisplayHDR 1000標準認證，能提供極致真實的色彩表現，極速更新率能幫助玩家在分秒必爭的遊戲中取得快速反應。Raider GE系列則最高搭載16:10黃金比例設計 QHD+ 240Hz面板，將近乎真實與精緻畫面提升至全新境界。

Raider GE系列的外型設計也有突破性更新，全新點陣式Matrix light bar更加精緻，為玩家營造充滿未來科幻感的炫光燈效氛圍。Vector GP系列則維持一貫低調質感設計，同時具備穩定性 與不妥協的震撼效能，是STEM領域與科學工程運算的最強悍後盾！

Titan GT、Raider GE系列電競筆電透過獨家MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計，能將處理器與顯示卡推升至250W的極致效能。圖／微星提供

Stealth系列：纖薄、俐落、有型

纖薄與高效能完美結合的Stealth系列電競筆電，這次帶來堅強陣容包括14、15、16、17吋等符合各種使用情境需求的尺寸選擇。其中，Stealth 14 Studio與Stealth 16 Studio為首次發表的全新機款，採用鎂鋁合金材質打造輕巧且堅固的纖薄機身，Stealth 14 Studio搭載獨家Vapor Chamber Cooler均溫板散熱技術，即使長時間遊戲，系統也能保持安靜和涼爽，是市場上最具爆發性效能的14吋電競筆電。另外，Stealth 16 Studio搭載Dynaudio獨家打造的高音質六組揚聲器音響系統，獨特的三向喇叭孔設計，提供玩家絕對沉浸的聽覺體驗。

為提供玩家更高層次的視覺享受，Stealth 15最高搭載超高更新率的OLED電競面板，擁有240Hz更新率及0.2毫秒的極快反應時間。此外，支援100% DCI-P3色域範圍，將遊戲視野提升至更精緻流暢的全新境界。Stealth系列預計於三月起陸續在台上市。

纖薄與高效能完美結合的Stealth系列電競筆電，這次帶來符合各種使用情境需求的尺寸選擇。圖／微星提供

Cyborg/ Pulse/ Katana/ Sword 系列：提供玩家最多元產品選擇

MSI始終為玩家帶來最多元的產品選擇，全新登場的Cyborg 15擁有科幻氛圍的機械外觀，鍵盤與機身局部採用未來感十足的半透明設計，具穿透感的材質能讓機身內部樣貌呈現在眼前，Cyborg系列以前衛科幻的語彙重新定義對於未來的想像。Cyborg 15最高搭載第13代 Intel Core i7處理器及NVIDIA GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU，將以獨特外型與合理定價成為廣大玩家克敵制勝的生化武器，預計二月底在台開賣。

同時，熱銷明星機款Katana、Sword、Pulse系列電競筆電也升級搭載最新處理器與顯示卡，皆支援MUX獨顯直連設計，玩家能透過內建的MSI Center軟體切換混合顯卡或獨立顯卡模式，輕鬆取得最佳效能表現。

全新Cyborg 15電競筆電以前衛科幻的語彙重新定義對於未來的想像。圖／微星提供

Creator Z 系列：科技美學與強悍效能的完美結合

Creator Z系列創作者筆電以極具質感的月光灰色調與CNC一體成形鋁合金材質打造纖薄機身，獲得創作者的一致好評。現在，Creator Z系列的效能表現也將提升至更高層次！Creator Z17 HX Studio/ Creator Z16 HX Studio搭載最新第13代Intel HX系列處理器，並獲得NVIDIA Studio認證，搭配獨家Vapor Chamber Cooler均溫板散熱技術，更大面積的均溫板能有效降低溫度同時保持安靜，即便運行高負載需求的程式或軟體依然能提供穩定效能，Creator Z系列絕對是市面上效能最強悍的創作者筆電。

Creator Z系列獨家支援的觸控簡報筆也將以全新面貌再次登場，MSI Pen 2採用最新Microsoft MPP2.6 通訊協定，4096階壓力感應且支援傾斜感應，能提供最精準的書寫與繪圖體驗。最令人驚豔的是，MSI Pen 2具備獨特的石墨筆尖，除了觸控之外也能作為一般鉛筆使用，不需更換筆頭便能隨時在紙張上書寫，讓創作者在數位和實體創作之間無縫接軌。

此外，創作者系列筆電還包含Creator Z16 HX Studio、Creator M16，亦同步帶來規格升級，預計三月中下旬開賣。

Creator Z 系列是市面上效能最強悍的創作者筆電。圖／微星提供

Prestige系列：質感纖薄隨行，效能全面升級

廣受消費者好評的Prestige系列商務筆電，將帶來效能全面提升！Prestige 14 Evo、Prestige 16 Evo升級搭載Intel Core i7 H系列處理器，輕巧機身中蘊藏著絕佳效能。

全新13吋的Prestige 13 Evo商務筆電首度亮相！採用鎂鋁合金材質（Magnesium Aluminum alloy）打造、僅有990克的超輕薄機身，是MSI筆電產品中最輕量級的成員。Prestige 13 Evo纖薄機身中依舊配備了75 Whrs的大容量電池，提供最高達15小時的絕佳續航力。