泓辰與工研院攜手 打造磷酸錳鐵鋰電池

泓辰材料與工研院9日於泓辰平鎮工業區工廠舉辦「下世代電池合作」簽約儀式，工研院將LMFP磷酸錳鐵鋰電池技術轉移給泓辰；這是繼12年前工研院技轉LMFP正極材料技術給泓辰後，雙方進一步在LMFP磷酸錳鐵鋰電池製造技術上的合作，攜手加速磷酸錳鐵鋰電池商品化。

泓辰材料指出，HCM不僅是台灣，也是全球第一家量產磷酸錳鐵鋰LMFP的公司，更是目前鋰電池正極材料廠中，唯一一家同時擁有設備開發及材料研發能力的公司。

計畫於今年第三季前股票公開發行、登錄興櫃的泓辰材料，12年前由工研院技轉LMFP正極材料技術，以其掌握25年自製材料設備基礎，不斷改進優化材料及設備下，LMFP正極材料獲得國內外專利之外，迄今已開發出第四代LMFP正極材料。

LMFP的能量密度比鋰鐵LFP增加20％，且保有LFP的安全、成本及壽命等優勢，被視為是下一世代極具潛力的正極材料，近年吸引全球眾多廠商競相投入研發。

泓辰計畫今年投入一條年產能1,500噸的LMFP材料示範線，導入已開發兩年的智慧製造系統，為未來萬噸級粉材工廠提前佈局；因應不同客戶的需求，泓辰團隊擬訂出，提供正極材料、技術移轉、JV合資設廠、整廠設備輸出等四種不同合作模式。

近幾年泓辰已與歐、美、日、韓等多家主流車廠及電池廠進行合作，在國內外大型合作夥伴中，不乏與工研院共同合作的廠商，包括中油、法國SAFT等。「我們與工研院相互提攜，目前取得了非常好的戰略位置」，泓辰董事長陳宏力說。

工研院材化所所長李宗銘表示，LMFP磷酸錳鐵鋰電池被視為下世代最有潛力的電池，泓辰在電池正極材料具有設備開發及材料研發的豐富經驗，隨著電動車及自駕車等應用拓展，工研院與泓辰合作將可加速磷酸錳鐵鋰電池商品化，這是一個典型雙贏的合作。

陳宏力強調，9日雙方簽約合作，將更加奠定泓辰在LMFP的全球領導地位。