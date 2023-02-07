蟬聯12年！施耐德電機榮獲《企業騎士》全球百強永續企業

繼2022年標普全球企業永續評比（CSA）及Vigeo Eiris永續評級中皆榮獲第一名殊榮後，能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機再度發揮永續領導者實力，於2023年榮獲加拿大媒體暨投資研究公司《企業騎士》（Corporate Knights）最新公布之「全球TOP100」永續企業榜單。施耐德電機持續深耕永續發展，自2012年起已連續12年入圍全球百大永續企業，持續彰顯施耐德電機在ESG投注多年的努力與在全球永續領域的影響力。

《企業騎士》全球TOP100永續企業榜單每年針對營收超過10億美元的上市上櫃公司進行嚴格評估。奠基於長遠的永續目標，施耐德電機致力於實現對永續、環境保護與多元共融等承諾。藉由將ESG績效納入獎勵計畫、透過永續投資為企業創造加值收益，與秉持性別多樣性的開放態度為員工創造多元共融的企業文化，施耐德電機成為業界唯一自2012年以來年年入榜全球TOP100的永續企業，並創造出員工、環境與企業共榮的綠色友善生態鏈。

此外，由英國查爾斯王子發起的Terra Carta Seal獎項，旨在表彰推動創新並對永續做出積極承諾與行動的企業或組織，鼓勵各個企業採取更實際且積極的行動以共同應對氣候變遷。施耐德電機身為全球僅19家獲頒獎章企業中的一員，也是全球首批獲得科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi）認可制定永續企業承諾與環境資訊揭露氣候策略的企業，以真正實踐永續發展。

施耐德電機執行長兼董事長Jean-Pascal Tricoire表示，「很開心能夠在2023年初便與大家分享《企業騎士》全球TOP100永續企業獲獎的好消息，這無疑是對我們去年深耕永續領域的一大肯定，也證實我們持續堅持的永續承諾與計畫正在一步一步累積，並逐漸對世界帶來改變。這次的獲獎帶來莫大的鼓勵，也將驅動施耐德電機持續投身於永續、環境保育、多元共融等各個議題，以共創共榮的永續生態。」