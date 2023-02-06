偉智光電毫米波技術 智慧家庭通訊利器

專精於5G全光式微型基地台的偉智光電科技，數年前就開始研發毫米波技術並導入公司產品，偉智5G小基站即為全球獨一無二，結合光纖及毫米波通信技術之基地台，產品具有傳輸效率高、訊號干擾小、保密功能佳等特色，目前偉智科技已經與國內外數家大廠洽商中，近1、2年內公司業績將快速成長。

在全球物聯網快速發展的現代，傳統低頻段頻譜已被眾多通信設備佔用，致使無線電頻寬日趨飽和。但人類社會對通信質量要求越來越高，加上後疫情時代無線訊號傳輸需求激增，因此高頻段毫米波通信技術遂成為最佳解決方案。

偉智光電表示，不管是wifi 5、6，或最新wifi6E大多採用2.4GHz或5GHz較低頻段技術，公司在研發5G小基站初期，就已經預期到傳輸頻段壅塞的問題，因此積極導入28GHz以上的高頻段毫米波通信技術，以強化偉智5G小基站使用相容性。毫米波波段具有2GHz的可用頻譜寬度，比低頻段技術有更快速的信號傳輸效率，可輕易達到1 Gbit/s以上的水準，在4K高清視頻傳輸上具有極大優勢，是建構智慧網路家庭必須運用的技術。

由於半導體工藝進步，毫米波射頻收發器價格已大幅降低，配合偉智光電獨家光通信技術，偉智5G小基站製造成本相當低，市場競爭力道強韌，全球5G通信業者陸續與偉智公司洽商中。

偉智光電指出，毫米波傳輸具有智慧家庭所需的各種特性，由於其高度方向性，信號在空間中重疊度小，不易彼此干擾。其次是毫米波波長非常短，元件集成化後尺寸小，偉智5G小基站就具輕巧省電特色。另外因為波長短，信號傳輸衰減快、距離短，有利於訊號侷限在有限空間內，達到資訊保密要求，個資安全性提高。