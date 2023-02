化合物半導體產業交流研討會2/10竹北登場

陽明交大、國科會、GaN Systems、鴻海研究院、盛新材料、筑波科技等超強卡司

陽明交大、國科會主辦,SEMI、筑波科技協辦的化合物半導體產業交流研討會,2/10下午將於竹北市筑波醫電大樓登場,本次聚焦分享五大議題:一、筑波科技:WBG 市場趨勢及測試方案系統實務介紹。二、 GaN Systems:WBG Can Resolve Energy Problem。三、筑波科技:化合物半導體非破壞的 Wafer /材料分析應用方案。四、陽明交大/鴻海研究院:Recent Progress of WBG for EV。五、盛新材料:SiC Substrate in Taiwan。由陽明交大、國科會、GaN Systems、鴻海研究院、盛新材料、筑波科技等超強卡司領銜主講,歡迎SEMI會員、化合物半導體及3DIC的廠商主管報名參加。

本次活動為2023年化合物半導體的產官學交流分享揭開序幕,邀請產學研夥伴洞悉市場趨勢及分享成功案例。化合物半導體在科技部是重大發展計畫之一,陽明交大承接碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)等新材料應用於Power IC、RF,藉此開發與鏈結創新材料、設計、軟體及服務平台成果,培養全球市場即戰力。透過跨產業與學術交流平台及研討活動,能串聯廠商推動媒合,促成各團體跨界合作。SEMI在化合物半導體領域的推動不遺餘力,更積極搭起上中下游交流平台,

現場並有設備體驗展示與VIP交流茶會,力促跨界交流、產業加值。

報名登記: https://register.acesolution.com.tw/2023_WBG_Semiconductor_Seminar