化合物半導體產業交流研討會2/10竹北登場

陽明交大、國科會、GaN Systems、鴻海研究院、盛新材料、筑波科技等超強卡司

陽明交大、國科會主辦，SEMI、筑波科技協辦的化合物半導體產業交流研討會，2/10下午將於竹北市筑波醫電大樓登場，本次聚焦分享五大議題：一、筑波科技：WBG 市場趨勢及測試方案系統實務介紹。二、 GaN Systems：WBG Can Resolve Energy Problem。三、筑波科技：化合物半導體非破壞的 Wafer /材料分析應用方案。四、陽明交大/鴻海研究院：Recent Progress of WBG for EV。五、盛新材料：SiC Substrate in Taiwan。由陽明交大、國科會、GaN Systems、鴻海研究院、盛新材料、筑波科技等超強卡司領銜主講，歡迎SEMI會員、化合物半導體及3DIC的廠商主管報名參加。

本次活動為2023年化合物半導體的產官學交流分享揭開序幕，邀請產學研夥伴洞悉市場趨勢及分享成功案例。化合物半導體在科技部是重大發展計畫之一，陽明交大承接碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)等新材料應用於Power IC、RF，藉此開發與鏈結創新材料、設計、軟體及服務平台成果，培養全球市場即戰力。透過跨產業與學術交流平台及研討活動，能串聯廠商推動媒合，促成各團體跨界合作。SEMI在化合物半導體領域的推動不遺餘力，更積極搭起上中下游交流平台，本次活動為2023年化合物半導體的

產官學交流分享揭開序幕，邀請產學研夥伴洞悉市場趨勢及分享成功案例。現場並有設備體驗展示與VIP交流茶會，力促跨界交流、產業加值。

報名登記： https://register.acesolution.com.tw/2023_WBG_Semiconductor_Seminar