破壞式創新 奕智鏈結以零信任杜絕機密外洩

由多位國際級資安專家組成，奕智鏈結科技成立短短兩年，便獲得4項專利，取得經濟部科專、工業局供契、中小企業雲端攻頂、經濟部資安能量登入等資格，同時獲得COMPUTEX d&I AWAR, Honoree2021及素有資安界金像獎—亞太資通訊科技聯盟大賽（APICTA）商業服務資安類解決方案金牌等國際多項大獎殊榮，成功案例遍及上市櫃公司及政府單位，市場版圖亦由國內擴展到國際，獲得資育之星2022的肯定。

奕智鏈結科技執行長李庚表示，過去企業大都採取築高牆方式來保障資安，頭痛醫頭，腳痛醫腳，疊床架屋下花錢卻不了事。尤其現在企業環境越來越複雜，資訊邊界模糊，任何地方都可以是破口。而且，隨著雲端與分散趨勢，越來越多公司將系統與資料存放在公有雲，但雲的主權又將如何確保？資料在雲間上下如何保護? 若進一步剖析層出不窮的資安事件，發現大部份是人為疏失引發，在正確操作下都可以避免。綜上分析，建議應以零信任思維出發，強化資訊環境核心，才能有效降低資安漏洞。

奕智鏈結科技以破壞式創新，顛覆傳統檔案文件保護的模式，從根本杜絕文件外洩的可能性。李庚說，利用奕智鏈結科技專利碎形技術，將檔案分割成碎片，並將碎片隨機排列，透過不同的金鑰加密，進一步採用多節點分散、區塊鏈架構，最後再將資料隱匿儲存。簡單的說，奕智鏈結利用碎形技術將資料披上隱型斗篷，而且資料可以死而復生，變成一隻打不死的小強。所以資料不會外洩、不怕勒索綁架，同時確保雲端年代中資料主權，不僅強化了安全性、提高資料韌性，也杜絕了人為犯錯機會，真正實現了資安管理法中的：不能外洩(Confidential)、不能竄改(Integrator)、不能中斷(Availability) 三要素。

奕智鏈結科技以文件資安防護技術受邀參加國內各大展會。圖／業者提供

成立之初就進駐南軟育成中心，目前設點在高雄軟體園區。李庚說，有良好的環境，多元的媒合平台，甚至許多經驗的導師、專業諮詢的對象，南軟及高軟育成中心掌握新創三大致勝關鍵。因為除了辦公室等硬體設施及法律法規會計問題之諮詢外，新創最重要的就是要有好的創投及好的客人，有好的舞台能一展長才，讓新創能專注本業，在這些方面，南軟及高軟育成中心不僅專業且具有代表性，因此當初進駐時不作二想。

奕智鏈結科技致力於碎形匿蹤技術，掌握分散、零信賴等原則，再輔以資料不落地、動態浮水印等機制，達成資料安全儲存、安全傳輸、安全分享的關鍵一環。同時積極性布局國際，以台灣本土的技術產品，朝國際級公司持續邁進，目前已經與多國企業和政府洽談合作，智鏈結科技將持續前瞻性作做為，開啟隱匿資安先河，可望成為國內少有的資安獨角獸企業。