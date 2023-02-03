2023仿生沙龍: 水的價值2月11日舉辦

2022會員大會暨2023仿生沙龍: 水的價值~受自然啟發的水資源解方

春天腳步已到，仿生協會預計於2月11日(六)下午15:00-17:30 舉辦會員大會以及今年第一場的仿生沙龍。今年度仿生協會推薦《水的價值：為世上最艱鉅的水資源挑戰尋覓解方》一書，仿生沙龍邀請您一起來探尋受自然啟發的水資源解方。

生物界汲水、濾水、用水、儲水的功夫一流，邀請仿生協會理事「設計桌旁的生物學家」-中興大學生命科學系 許秋容教授分享大自然的水智慧！

人類世界中，「水資源」一直被點名戰略資源，那麼除了每個月的水費帳單之外，可曾想過「水」對我們的價值是甚麼? 邀請仿生協會永續發展召集人- 台經社 孫智麗社長，從經濟學家的觀點來探討水的價值！

活動當天除精彩的演講、影片外，還將贈送每一位出席的朋友《水的價值》一書，本書由好萊塢影星麥特・戴蒙與土木工程師蓋瑞・懷特共同完成，以真實的案例介紹他們如何發展出一套「有點神」方法，努力改善水資源分配不均的難題。

主辦單位：台灣仿生科技發展協會

主題：水的價值~受自然啟發的水資源解方

日期：2023年2月11日 (六) 15:00-17:30

地點：拉圖爾精釀柴燒餐廳La Tour Craft Beer & Wood Grill (台北市中正區延平南路84巷8號，捷運西門站5號出口走路3分鐘)

活動報名: https://forms.gle/2YPnBvon6NKCDTVT6