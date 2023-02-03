中台灣女力論壇聯合會成立大會 引領斜槓女力崛起

中台灣女力論壇聯合會於2月3日正式成立，目前會員80位，皆來自中部地區頂尖的女性領導，當天下午同時舉辦，「齊頭並進 斜槓女力贏在終點」論壇，吸引北中南數百位女性企業家前來聆聽和交流。

中台灣女力論壇聯合會召集人大學光學科技歐淑芳董事長，她是女性企業家也是眼科醫師，經典的斜槓女力代表，在女力論壇中開講，分享女性領導特質和卓越表現，可以傳承知識經驗，並成為社會典範。

接續由國立臺中教育大學管理學院林欣怡院長分享「複力之美！ The Beauty of Compound」， 林欣怡院長同時也是聯合會榮譽顧問，斜槓女性如何更有效的運用「複力」傳遞女力的交流及核心價值！

人稱建築界的俠女以及全台最有溫度的建築人-龍寶建設張麗莉董事長，她是建築界數一數二最熱心公益的傻子之一，總是莫忘初心，利他共好，她認為女性不在乎面子，但在乎裡子，總能發揮耐心和毅力。

近年來致力在戲曲、歌仔戲的創新及傳遞的國寶級演藝家孫翠鳳，她說她沒有上市櫃公司，但有劇團，長年來就是練、再練、繼續練到爬不起來，女性就像太極，剛柔並進、張弛有度，希望透過戲曲帶給全球觀眾不僅是娛樂也有教育，傳遞台灣傳統文化！

在男性居多的科技圈，威剛科技陳玲娟總經理分享如何帶領威剛成為台灣前20大國際品牌，同時威剛也是亞洲地區最佳幸福職場，在公司治理及經營上，女性領導人在「剛與柔」的轉換上如何達到平衡並更有力的協助企業成長！

中台灣女力論壇聯合會由上市櫃公司協會搭建的交流合作平台，目前80位成員中，上市櫃公司約佔10位，發揮永續影響力！

【中台灣女力論壇聯合會】由日本台灣商會聯合總會俞秀霞總會長同時為現任日本僑務委員擔任創會長，世界華人工商婦女企管協會施郭鳳珠榮譽總會長同時為前總統府國策顧問擔任榮譽會長，以及四方風采股份有限公司郭鳳玉董事長擔任執行長，攜手近百位領域翹楚，包含大學光學科技歐淑芳董事長、管家婆科技-禮客集團翁素蕙董事長、四季藝術兒童教育機構唐富美創辦人、林家花園林獻堂博物館（明台高中）林芳媖董事長、環球科技大學許淑敏董事長、群園集團林淑燕副董事長、廷鑫集團林靜宜總經理、威剛集團陳玲娟總經理等女力姊妹。