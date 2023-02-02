屈臣氏攜陽光伏特家 讓綠電走入日常生活 打造低碳消費場域

許多企業為響應全球淨零減碳趨勢，紛紛制定減碳策略及目標，並往永續經營前進，去年國內知名藥妝品牌屈臣氏在門市導入綠電後，至今已成功減少11,757公斤的二氧化碳量，相當於1,000棵樹一整年的吸碳量，可說是非常可觀，今（2）日屈臣氏與再生能源售電業者陽光伏特家一同召開記者會，分享屈臣氏集團在減碳上的成果與展望，希望減少碳排不再是大型組織、企業的專利，民眾也能透過零售通路購買商品，一起加入國際減碳行動。

屈臣氏在全台共有超過500間門市店面，並在前年開始規劃佈局綠電導入全台門市，目前已有11間門市正在使用綠電，平均有RE15-20的使用量，其中最高更達到RE40，屈臣氏首席營運長黃艾知表示，屈臣氏在訂定集團企業社會任時，綠電是減碳的重點之一，故從2021年開始與國內知名轉供再生能源業者陽光伏特家一同規劃，在經過一年多的門市用電、供電的盤查與分析後，於2022年10月正式將綠電導入11間門市，預計在今年可達30間門市，並在2025年使用50%的綠電、2050年超過100間門市都能夠使用再生能源，並且逐步到位。

黃營運長補充，目前屈臣氏在ESG範疇一、二皆有明確策略，包括自107年環保署訂定「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」後，已經減少超過100萬個購物的使用、導入超過2000個永續產品，並透過促銷活動激勵消費者購買，且除了屈臣氏自有產品外，架上產品的供應商對該議題也有高度意識，一起在這方面努力，儘管綠電稀缺、價格昂貴，但站在企業責任角度上是責無旁貸的一件事，而作為零售業指標性企業，更希望能達到拋磚引玉的效果。

身為國內第一間取得再生能源售電業執照的能源業者，陽光伏特家執行長馮嘯儒表示，該公司致力於活絡綠電自由交易市場，且在2022年中小型光電憑證的轉供數量更是位居市佔第一，然馮執行長坦言，過去陽光伏特家的全民電廠僅是讓民眾能夠產生綠電，而非使用綠電，且沒有更好的誘因及動機，今能夠透過大型零售業者在導入綠電後，也代表民眾與綠電之間的距離大幅縮短，相信伴隨著諸如屈臣氏具備永續概念的企業龍頭投入綠電使用，台灣能源轉型的進程將會大幅進步。