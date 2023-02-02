「IPIP」探討網路 IP 地理資訊服務 推動新世代產業提升效率

網飛（Netflix）、抖音（TikTok）等網路串流服務於目前產業發展趨勢為內容行銷，與消費者溝通的流量密碼，尋覓其中的商業化可能性，更是眾多網路服務供應商爭相合作的殿堂。而想更瞭解消費者的心態，則是巨量數據中挖掘並掌握服務先機的重要策略，而影響網絡服務品質的關鍵因素為何？

網路技術服務「IPIP」副總裁、同時為網路技術專家 William Kok 認為，對網路服務供應商而言，影音串流技術服務，如內容傳遞網路（CDN）會直接影響網際網路內容的快速交付，意即每個人在觀看影音時是否有流暢的收視體驗。IPIP去年間接服務世界盃足球賽的線上直播，全球很多網路服務供應商使用該產品，為全球用戶打造更好的觀看體驗。

在網路安全領域，網路IP地理資訊服務可分析駭客的地理位置，防止未經授權的存取。而面對消費者進行廣告投放時，可根據用戶地理位置投放廣告。在網站分析上，能夠訪客的地理分布，以及訪問網站次數與時間。近日網飛針對使用者不同帳號進行管制，透過帳戶登錄IP地理位置來判斷是否是同個家庭在使用。這也突顯網路IP地理資訊服務能針對服務供應的地理位置，限制特定地區用戶訪問特定內容。

大型網路服務供應商必須有專責合規法遵議題，網路IP地理資訊服務對於企業合規也有重大意義，如 Google 於2021 年被法國國家資訊自由委員會（CNIL）罰款 1.5 億歐元，因未按歐盟用戶數據保護規範要求，讓用戶可拒絕Cookie追蹤。William 強調：「對於中小型企業而言，若還沒準備好進入具嚴格規範的地區，那麼踏進該地區的用戶，應該提示風險或拒絕連入，避免收到高額罰單。」

近年來行動通訊、地理資訊系統（GIS）與全球衛星定位系統（GPS）迅速發展，行動數據服務因頻寬已升級至 5G，更多個人裝置數量讓消費者研究戰場移向 IP 位置，台灣行動通訊用戶數已逼近 3,000 萬戶。透過網路上的追蹤，將所查詢到IP 位址或網域預測其地理位置，幫助網路服務供應商更進一步認識消費者的樣貌與行為模式。

William Kok 指出，IP 地理定位裡面有許多技術難點，如不同網路服務供應商的設計和實現、跨國家跨地區的 IP 地理資訊分析，以及網路假新聞等問題，但發覺市場上缺乏可信賴的精準數據，經過理論和實際的反覆嘗試後，藉由實際客戶大量反饋和測試，因此決定建立知識庫和全球網路來突破困境。

針對於跨國際服務的營運商而言，CDN 的全球調度是重要的事，在節點的質量、技術能量以及服務端，考量需要技術團隊的穩定性，而 IPIP 的網路技術服務，則是著重在即時數據資料庫維護與更新，幫助營運商能兼顧合規、也能以全球視野看見服務的布局。 展望未來，IP 地理資訊服務與 IPv6 的全球應用和發展息息相關，主要解決IPv4 的地址空間不足問題，提供更大的地址空間，可改進傳輸效率，支援更高移動性和安全性。

但 IPv6 也有本身的困難點待突破，如大量批次地址定位等。談及市場趨勢的下一步，William 強調，IP 地理位置在技術上仍有許多應用層面待開發，未來網路服務也會因迭代更新變化產生質變，期許為整個行業帶來更優質的產品，提高和推動整個行業的效率提升。