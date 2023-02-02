開創台灣生技大未來 安邦24日辦醫學生論壇

由安邦生技主辦、DCB 財團法人生物技術開發中心指導的「2023 安邦醫學生論壇」，2/24（五）下午將於國家生技研究園區盛大登場。本次論壇將邀請DCB 財團法人生物技術開發中心涂醒哲董事長於開場致詞，並就「醫學生在台灣生技產業發展的角色與期許」進行專題演講；亦安排安邦生技執行長徐祖安博士及安邦生技資深醫學顧問林建廷醫師，以醫藥研發及臨床醫療專業的角度帶來專題演講。

活動中場規劃參觀生醫轉譯核心共儀及台灣小鼠診所，下半場則由安邦生技策略長羅浚晅醫師以「與醫學生有約- 多元領域整合，台灣醫療研究與生技產業一定能發展得很好！」為題，進行專題演講。最後，羅浚晅醫師主持座談，將邀請醫學、生化、經濟及 ESG等領域專家學者與談，共同探討「從醫學教育出發，聯結臨床醫學與生技研究，深化台灣先進產業發展之優勢」，並希望與同學們進行交流討論。

安邦生技成立於2019年4月，專注於癌症精準醫藥開發，目前已有多項癌症標靶藥於研發及臨床試驗階段，其中「ABT-101」針對HER2 Exon 20基因突變的NSCLC非小細胞肺癌，已獲得美國FDA核准進入二期臨床試驗，並規劃將在日本、韓國、澳洲開點，法人相當看好該公司的發展潛力。

安邦羅浚晅策略長於去年9月加入安邦生技經營團隊，負責公司年度及中長期經營方向規劃，目標協助安邦生技發展成台灣生技標竿企業並成為世界頂尖的精準醫療解決方案提供者。羅浚晅認為，臨床醫療於生技產業發展扮演關鍵角色，藉由提升醫學生們對於醫藥研發乃至整體生技產業的基礎知識，將有助於擴大學生視野，促進學研與產業間對話，因此本次活動別具意義。

本活動提供生技產業之研習證明，即日開放報名，有興趣參加的醫學生可洽：安邦生技公共事務部李小姐 0955-381616。