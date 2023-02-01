叡揚參與T大使計劃 助攻青年數位賦能

數發部「T大使-未來製造者」計劃，由叡揚出題「T大使」解題

因應數位化的時代及各項數位科技的發展，政府為了提前佈局人才培育，推動「數位青年轉型種子賦能計畫」，數位發展部於2022年推動「T大使-未來製造者」計劃，媒合業界業師與青年學子，透過在實際工作場域的演練與實作，協助即將進入職場的青年學子瞭解數位轉型的精神，叡揚資訊也從第一屆參與至今已成功培訓20位T大使，而叡揚資訊針對第四屆「T大使」，正在緊鑼密鼓的規劃，包含軟體工程師組，由叡揚出題，「T大使」解題，相關資訊將不日公告。

叡揚在2010年推出Vital 雲端服務家族，提供雲端企業套裝軟體，並輔導中小企業數位轉型，從第一屆「T大使」開始，叡揚就使用Vital雲端服務家族作為工具，以「台灣雲市集TCloud」 使用Vital 雲端服務的中小企業客戶為實作場域加成「T大使」的數位靈活力，至今已成功在許多中小企業點燃數位轉型的星火。

叡揚參與「T大使」計劃的過程並非一帆風順，以課程的安排為例，T大使到企業報到後只有20週，從原本只著重於數位轉型的概念與數位工具的使用，到加入各種職場禮儀、會議記錄撰寫…等，叡揚也透過此計劃，慢慢調整與成長。叡揚資訊雲端及巨資事業群總經理胡瑞柔表示：「叡揚帶著『T大使』運用現有的雲端工具，像教他們使用魚桿來釣魚，而不是教他們從製作魚桿開始。青年們學習工具並協助企業進行數位轉型、建置運用人工智慧的對話機器人，也進一步協助企業達到商業模式轉型」。在實際導入的場域，叡揚的業師會陪同T大使一起前往中小企業，以叡揚長期從事資訊服務的經驗，與T大使合作助中小企業進行數位轉型。第三屆導入過程中，有中小企業業者反饋T大使擁有較開放的思維，能靈活使用數位工具，常提供他們與眾不同的數位觀點，在進行數位轉型實務上給予實質上的建議，表現可圈可點。

「T大使」計劃對於青年、中小企業與叡揚都有不同面向的幫助。對於中小企業而言，數位轉型是一個不間斷的旅程，而叡揚資訊希望可提供豐富的數位轉型經驗，讓中小企業能夠減少數位轉型的路上花費的成本，並與叡揚一起進步，找到數位轉型的方向；參與「T大使」的青年學子也可透過業師的帶領，逐步了解數位轉型的精神，藉由在實際場域的操作，了解一般中小企業的痛點，及進行數位轉型時會面臨的問題，並如何藉由現有的數位工具協助他們進行轉型，提升企業效率；叡揚資訊長期投入培育優秀的資訊人才，不僅與大專院校合作軟體工程師實習，也藉由參與「T大使」計劃，培育非工程師專業的人才，第三屆「T大使」叡揚培育了8位來自不同領域的人才，也成功留任4位「T大使」，為叡揚找到優秀人才。

『「T大使」是一個超前部署的數位人才培育計畫，未來在數位部 MODA的推動下繼續執行，一定會更受青年歡迎』，胡瑞柔補充，而連續三年擔任「T大使」計劃主持人的叡揚資訊客戶成功服務部資深經理林雪菁表示：「建議同學可以將『T大使』計畫視為進入職場的鍊金石，從過程中多吸收、多投入，找到畢業之後的從業方向」，胡瑞柔也建議可加入一定比例的非本國籍的T大使，讓更多外國籍的學生也能參與。