112年能管員訓練班 報名開跑

契約用電容量超過800瓩者，應依法設置登記，促進能源使用效率

經濟部能源局呼籲契約用電容量超過800瓩者，屬於「能源管理法」列管之能源用戶，應依「能源管理法」及相關子法，向能源局辦理技師或合格能源管理人員設置登記。若未依法辦理設置登記，將處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

為協助能源用戶培育能源管理人員並取得合格證書，能源局委託財團法人中衛發展中心辦理112年度「能源管理人員訓練班」，將於台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地開立12個班次，並於即日起開放報名。

符合專科以上理工科系畢業人員，可參加為期3天的訓練班課程。為協助企業符合法規要求，報名作業將優先受理未設置登記之列管用戶，檢附參訓人畢業證書及用戶推薦書進行報名。

課程內容共計4科，分別為「能源管理法規與能源查核」、「能源管理與節能計畫研擬」、「電能管理」與「熱能管理」。3天課程結束後即於原場地進行測驗，達參訓規定時數並經測驗合格者，可取得「能源管理人員合格證書」，能源用戶可檢附相關文件向能源局辦理設置登記。參加訓練測驗不合格者，則得於結訓日起算一年內報名再測驗，但每人以2次為限。

本課程報名，請至「能源管理學院」網站（https://energy.csd.org.tw/）加入會員，點選本年度「實體課程」之時間地點，進行查詢及報名程序。另可多加利用「數位學習」專區，達到課前預習及持續精進的多樣性學習。有關能源管理人員訓練及設置登記，可至「能源管理學院」網站查詢，或電洽財團法人中衛發展中心電話：（02）8772-6001。