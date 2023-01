能源飆漲！施耐德電機呼籲企業正視能源及氣候危機挑戰

加速能源轉型進程,邁向減碳未來

在全球能源短缺導致能源價格不斷飆升的衝擊下,能源市場面臨前所未見的供應危機。2023年初於瑞士達沃斯(Davos)峰會前公布之世界經濟論壇風險報告更指出隨著極端氣候惡化,全球必須在未來十年共同合作減緩氣候變化。能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機呼籲企業應正視現今氣候及能源危機帶來的挑戰,透過加速能源轉型的進程以達到減碳和提升能源效率的雙重目標。

施耐德電機執行長兼董事長Jean-Pascal Tricoire表示,「如今我們所面對的氣候及能源危機將對人類造成史無前例的影響,這也是為什麼各國企業領袖與政府官員舉行一年一度瑞士達沃斯世界經濟論壇的原因。我們都深知若繼續忽略地球傳達的警訊,不久後,將造成無法挽回的窘境。因此施耐德電機秉持與社會共榮的理念,期望能帶動企業與我們一同藉由數位化逐步策略性的邁向減碳道路,以實現永續承諾。」

根據施耐德電機近期發布之歐洲永續能源安全轉型報告書(Road to a Rapid Transition to Sustainable Energy Security in Europe),目前部分歐洲企業有望將其電力占比自20%提高至50%,這也代表煤炭和石油的使用從原先比例降低近50%,不僅直接減少營運過程中的碳排放,也緩解目前能源供應市場中供需不平衡的問題。透過電氣化促使能源轉型,企業將不再受限於少數的能源供應廠商,反而能夠透過架構自身能源管理系統大幅提升在能源使用上的穩定性及安全性。

施耐德電機指出,長久以來穩定的能源供需與能源價格導致如今能源市場受創之際,許多企業並未準備應對措施。如今長期被市場忽略的能源穩定與安全隱憂逐漸浮現檯面,也連帶影響企業未來應對能源取得與減碳目標更加舉步維艱。值得慶幸的是,隨著企業朝向數位轉型邁進,企業可以透過數位化逐步達成營運電氣化以優化能源使用效率。而施耐德電機身為能源管理及數位轉型的專家,期待在企業追求淨零碳排的過程能兼顧永續義務與營運獲利,創造企業與生態共榮的局面。