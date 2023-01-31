設計界諾貝爾獎The Index Award 1/31 在台登場

環保署與丹麥商務辦事處共同合作下，假臺北市立西本願寺樹心會館展出享有全球設計界諾貝爾獎美譽的The Index Award近期得獎作品、我國環境關懷設計競賽1-4屆得獎作品及其相關訊息等。本次展覽自112年1月31日起至2月5日下午5點止，免費開放入場。

「臺丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」由環保署與丹麥商務辦事處共同舉辦 ，於今(31)日舉行開幕記者會，並邀請到丹麥The Index Award主辦單位The Index Project（以下簡稱INDEX）教育總監Charlotte Høeg Andersen及傳播總監Lesley Price來臺出席記者會，本次預計展出之作品係由Index Award得獎及2021年入圍作品共15件來臺展出，展出作品包含循環經濟及淨零碳排等議題，如：世界上第一艘完全以再生能源為動力，零溫室氣體與零微粒排放的船；此外，本次亦將展出我國環境關懷設計競賽第1~4屆前3名的得獎作品，展出作品議題涵蓋再生與綠色建材的應用開發、海洋環境復育、再生資源利用及水質淨化設備等。

菌絲體除了長成菇類外，還可以變成保溫產品，你看過嗎？你知道有一種裝置可以懸掛在車輪上，用以捕捉每次汽車剎車、加速或轉彎時因摩擦而釋放的微合成橡膠碎片嗎？不但可以減少廢棄物產生，還可以降低碳排放。這麼精彩的展覽，千萬不要錯過了！環保署還準備了精美小禮物，參觀民眾於展覽會場中與淨零綠生活標語合影並打卡上傳分享就有機會獲得小禮物。

在全球歷經COVID-19疫情肆虐、氣候異常與俄烏戰爭導致能源價格高漲之下，人類應該反思，如何透過己身的力量關懷地球與維護下一代的環境權，而「臺丹環境教育合作與環境設計大賽展覽」正好可以協助大家反思及啟動自身環境行動力，觀展資訊請參閱活動網站https://www.epadesign.tw/。