亞航電鍍工場通過NADCAP認證 提供臺灣機械五金業優質化學處理服務

鉻酸陽極化、鋁合金化學膜、鍍鎘及化學鎳等4項化學製程通過NADCAP認證

不斷精益求精、創新求變的亞航公司(2630)，所屬臺中附件廠電鍍工場通過NADCAP認證，並由PRI協會於2023年1月31日頒發NADCAP認證證書。亞航透過4項化學製程認證通過，將持續與國內航太企業進行合作，承接航太Tier 2~3廠商之業務，期許成為各航空企業主要合作供應商及台灣電鍍中心。

亞航公司為亞洲地區第一個取得美國聯邦航空總署（FAA）維修認證之專業飛機維修公司，除擁有ISO 9001：2015年版品質認證與AS9100:D/AS9110:C國際認證，亦經中華民國民航局評鑑合格之航空維修訓練中心外，並獲中華民國、美國FAA、日本、韓國、俄羅斯、泰國、馬來西亞等14國航政主管機關之專業飛機維修認證，具備75年飛機維護經驗之專業維修公司。

亞航公司自2018年獲得空軍二指部委商經營案(GOCO專案)後，業務擴展至軍用飛機及附件翻(檢)修，其中軍機事業部臺中附件廠電鍍工場，除承接軍方各型機起落架、螺旋槳及液壓系統等零組件電鍍處理外，在永續經營之目標下，亦積極擴展第三方營運產能，持續投資發展航太扣件相關化學處理製程並藉由取得相關認證(NADCAP)，提供臺灣機械五金業優質化學處理服務，並提升國內外商用飛機各項零附件及金屬扣件執行化學處理之作業能力。

電鍍工場處理能量計有鍍硬鉻、鉻酸陽極化、鋁合金化學膜、磷酸鹽處理…等12項

亞航臺中附件廠電鍍工場現有電鍍處理槽計39槽，處理能量計有鍍硬鉻、鉻酸陽極化、鋁合金化學膜、磷酸鹽處理、硬陽極化、硫酸陽極化、鍍鎳、鍍鎘、鍍銅、鍍銀、化學鎳及黑氧化處理等12項，配合2019年取得AS9100品質系統認證，積極提升既有設備及技術能力，並推動鉻酸陽極化、鋁合金化學膜、鍍鎘及化學鎳等4項化學製程執行NADCAP認證，期於通過認證後納入PRI協會之供應商清冊中，以為各國內外OEM商相關零附件化學製程承製商遴選標的。

為符合認證稽核要求及規範標準，亞航公司自2019年12月起即成立專案小組，納編物料獲得、製程執行、生產管制及品質系統等專責人員，推動文件及製程標準化各項整備作業，投入設備提升更新，作業環境改善及人員訓練經費逾新台幣1,600萬元，有效提升作業環境、製程品質及技術水準。並為符合NADCAP認證之要求，另於整備過程中設立化學實驗室以執行符合規範之各項鍍液化驗工作，並配合化學處理認證時一併接受稽核，均能符合NADCAP認證之標準。

本次4項化學製程認證，經由PRI協會所遴選稽核員蒞廠完成工件實作、程序驗證、實驗室鑑測及作業管制考評等作業稽核，期間有關廠房設施維護及人員操作熟諳程度均深受稽核人員讚許，相關稽核實況亦經該協會審查 ，並於2023年1月31日評定符合認證標準並頒發證書。