數字王國打造虛擬人技術提升感官體驗 鄧麗君、王心凌春晚登場

數字王國運用虛擬人技術助鄧麗君首登春晚舞台 驚喜亮相

2023年北京廣播電視台春節聯歡晚會「北京台春晚」圓滿落幕，令人驚呼的是「神秘嘉賓」虛擬鄧麗君空降登場，與王心凌、韓雪同台演繹《我只在乎你》，這一跨越時空的震撼聯唱，旋即成為當夜引爆熱烈討論的最大話題。此番驚喜亮相的虛擬鄧麗君為數字王國集團(港交所0547)，簡稱數字王國，多位藝術家耗費約六周打造而成，打造令觀眾讚嘆的視覺效果，包括燈光、特效和預先合成等皆令人驚豔。

三代甜美系歌手跨次元合體，虛擬人技術打造感官刺激

今年，北京台春晚圍繞「我與春天有個約會」展開，立足「新起點、新征程、新拼搏」。及至「我只輕輕地愛你」單元，王心凌攜手韓雪先後詮釋《輕輕地告訴你》、《愛你》，將甜蜜和幸福氛圍渲染至在場的觀眾。之後畫面中寓意「愛」的繁星伴隨旋律交替幻化成數只蝴蝶，飛越時空長河凝聚為光，此時虛擬鄧麗君閃亮登場，初次融合舞蹈，二人獻唱《我只在乎你》寫下完美句號。

虛擬鄧麗君（中）與王心凌（左）、韓雪（右）共同演繹《我只在乎你》。圖／數字王國提供

在趨於即時虛擬人打造技術、相對完善的虛擬人展演矩陣，逐漸豐富的虛擬人實踐經驗加持下，三代甜美系歌者的跨次元合體實現提升感官體驗再造，以承載傳統延續現代感、虛擬和現實的共生。據酷雲互動數據顯示，此次北京台春晚平均收視率突破1.39％，登頂同時段衛視直播關注度榜首；#虛擬鄧麗君#、#鄧麗君王心凌韓雪同台合唱#等話題相繼衝上微博熱搜及抖音熱榜高位。

元宇宙極需互動革新，虛擬人技術激發載體迭代

元宇宙風潮興起，意味著一系列虛擬場景正不斷被推進消費者群體，且虛擬場景之間存在著可互通性及可連接性。虛擬人則為虛擬場景中的人機互動、人人互動創造嶄新的載體形式，消費者群體有機會通過其虛擬化身，在虛擬場景中展開互動行為。

感官體驗虛擬化領航者數字王國，經歷多次戰略變革後，已實現虛擬人、視覺特效和可視化等領域的全球性拓展。就虛擬人而言已融合深度學習，曾在《復仇者聯盟》系列中賦予「薩諾斯」靈魂的該項技術逐漸向即時捕捉、渲染和驅動傾斜，進而創建照片寫實級且具備情感表現力的全即時化數位角色，而虛擬鄧麗君便是此一研發模式的偉大成果之一。

面對元宇宙快速蓬勃發展，數字王國執行長謝安先生強調，：技術層面的高度純熟，加上巨大容量並亟待釋放的消費級賽道，促使數字王國加速虛擬人的商業化落地，為消費者群體塑造可應用於次世代娛樂、金融和教育等多元化的數位角色。

誕生於好萊塢的數字王國經歷30年的蛻變，對創意實力與先進技術的追求，促使數字王國持續將無可比擬的雕琢樂趣引進創作過程，以打造數百部電影和劇集，數千支商業廣告、遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗。代表作品包含斬獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」的《鐵達尼號》、《美夢成真》和《班傑明的奇幻旅程》，締造影史票房神話的《復仇者聯盟》系列，以及不斷突破熱度指數的口碑之作《怪奇物語》第四季等。

作為首家成功進軍大中華區的獨立視覺特效工作室，數字王國於2016年揚帆虛擬賽道，通過充分融合人工智能等底層技術和虛擬實境等應用手段，構建一系列照片寫實級且具備情感表現力的全即時化數位角色，並將其延伸至銀幕之外，為虛擬場景中的人機互動、人人互提供嶄新的載體形式。目前於洛杉磯、溫哥華、蒙特利爾、北京、上海、海德拉巴等共十個城市均設有業務據點。

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