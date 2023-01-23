斯巴克集團引進AI智能機器人進駐台中車站 打造高效率防疫創新

農曆春節期間是國人返鄉過年與外出旅遊的高峰期，面對後疫情時代來臨，如何才能安心享受出遊樂趣是人們關心的重點。為了提供給各地打拼奮鬥的民眾與返鄉遊子們放心且舒適的旅程，斯巴克集團引進AI智能高效清潔、電梯殺菌防疫創新，可強化車站清潔和消毒工作維護旅客健康，啟動防疫新生活。

斯巴克集團17日於台中火車站舉辦安心返鄉活動，現場展示各式機動化清潔機具，如多功能掃地/洗地機、口香糖去除機、ATP細菌檢測儀、專利拋光菜瓜布、免接觸電扶梯清潔系統、紫外線電扶梯殺菌機，讓台中火車站每一天都呈現出最佳服務，務求讓每位返鄉遊子和旅客都能享有安全安心美好旅程。

斯巴克集團表示，首度測試的AI智能機器人，兼具清掃、吸塵、洗地與石材晶化功能不但提高作業效率，靈敏避障確保旅客安全，讓在場參與貴賓印象深刻。智能APP完美呈現人機協作，更有獨家自動加水、排水功能，讓未來的清潔工作完成真正自動化與無人化境界。

斯巴克集團董事長林錦堂表示，秉持著不斷創新理念，未來將持續優化作業流程，並引進更多最新清潔機具設備，提升清潔效率，簡化作業程序，期望能提供給國人「安全」、「可靠」、「舒適」的旅程。