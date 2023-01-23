斯巴克集團引進AI智能機器人進駐台中車站 打造高效率防疫創新

台中車站與斯巴克集團合作，引進AI智能清潔機具。圖／斯巴克集團提供
台中車站與斯巴克集團合作，引進AI智能清潔機具。圖／斯巴克集團提供

農曆春節期間是國人返鄉過年與外出旅遊的高峰期，面對後疫情時代來臨，如何才能安心享受出遊樂趣是人們關心的重點。為了提供給各地打拼奮鬥的民眾與返鄉遊子們放心且舒適的旅程，斯巴克集團引進AI智能高效清潔、電梯殺菌防疫創新，可強化車站清潔和消毒工作維護旅客健康，啟動防疫新生活。

斯巴克集團17日於台中火車站舉辦安心返鄉活動，現場展示各式機動化清潔機具，如多功能掃地/洗地機、口香糖去除機、ATP細菌檢測儀、專利拋光菜瓜布、免接觸電扶梯清潔系統、紫外線電扶梯殺菌機，讓台中火車站每一天都呈現出最佳服務，務求讓每位返鄉遊子和旅客都能享有安全安心美好旅程。

斯巴克集團表示，首度測試的AI智能機器人，兼具清掃、吸塵、洗地與石材晶化功能不但提高作業效率，靈敏避障確保旅客安全，讓在場參與貴賓印象深刻。智能APP完美呈現人機協作，更有獨家自動加水、排水功能，讓未來的清潔工作完成真正自動化與無人化境界。

斯巴克集團董事長林錦堂表示，秉持著不斷創新理念，未來將持續優化作業流程，並引進更多最新清潔機具設備，提升清潔效率，簡化作業程序，期望能提供給國人「安全」、「可靠」、「舒適」的旅程。

斯巴克集團董事長林錦堂向旅客解說紫外線手扶梯殺菌機功能與優點。圖／斯巴克集團提供
斯巴克集團董事長林錦堂向旅客解說紫外線手扶梯殺菌機功能與優點。圖／斯巴克集團提供
文 陳又嘉

工商時報