科技產業園區提供春節四大服務不間斷便民措施

春節期間持續提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及保全」、「清潔服務」等四大項服務

科技產業園區行之有年的「春節四大服務不間斷」便民粹施，配合科技產業園區不少廠商在春節期間仍正常生產，因此經濟部加工出口區管理處（以下簡稱加工處）為協助區內廠商掌握商機，持續營運，今年(112)春節期間仍持續提供「貨品輸出入簽證」、「救災救護」、「保警及保全」、「清潔服務」等四大項便民措施，陪廠商一起迎新年創佳績。

加工處表示，廠商若於春節連續假期間有申辦貨品輸出入許可證之需求者，可預估日期事先申請，該處特配合廠商需要安排人力加班審辦，並結合海關通關業務，讓園區貨品進出口通關全年順暢無阻。

此外，園區消防隊人員輪值會配合區內廠商，執行春節期間各項安全維護及緊急救護任務，24小時全天候待命加強區內巡邏，以防意外事故；另配合廠商持續生產需要，區內清潔隊1月20日（小年夜）、1月25日(初四)及1月27日（初六）於楠梓及高軟園區仍繼續服務區內廠商清運事業一般廢棄物。

區內保警及保全也將加強春節期間園區全天候巡查工作，廠商及民眾如發現任何危害、可疑現象或緊急事件，均可通知加工處「24小時緊急應變中心」，將立即派員處理，楠梓園區24小時緊急應變中心電話：(07)361-2054。