世新LVS智能棚助陣 鴻海線上嘉年華全球互動同歡
全球數位化浪潮下，元宇宙的應用持續在發生！傳播教育龍頭世新大學2021年12月建置的「LVS智能攝製基地」（LED Virtual Stage）持續化不可能為可能，1月15日全球電子代工龍頭鴻海科技集團年度嘉年華會就以此為主現場，今年以線上方式舉辦，活動連線集團中央及地區總部共五大地區，包含臺灣、中國大陸、越南、墨西哥、印度等地員工齊聚，跨越地域一同進行表演及拜年，主持人也邀請到世新傑出校友黃子佼領銜、搭檔與他一同拿下金鐘57綜藝節目主持人獎的Lulu黃路梓茵，展現世新大學培育人才的軟實力與硬實力。
世新大學LVS智能攝製基地引進好萊塢最新技術，由P2.6等級的2256塊LED面板組合成270度環形背景，在這個直徑15米、高6米的環型巨幕上方，還配有一塊10米見方LED天幕，搭配即時影像追蹤攝影設備，位於其中可達成沉浸式表演，現場即時完成的擬真光源、色彩、影像反射等元素，藉由這次與專業直播團隊強強聯手的技術合作，讓鴻海科技集團的全球員工，熱絡互動獻唱歌曲、賀歲拜年的同時，都能共享熱鬧氣氛與農曆新年的風情。
今年鴻海的線上嘉年華會，由位於世新大學的智能攝製基地為活動主現場，從臺北與五大地區Call Out連線，製作團隊耗時月餘，事前勘景、技術彩排、動畫設計、表演走位、排練及預錄等事前作業，終於在活動當天，一個下午的時間讓鴻海科技集團的員工們，跨越時區地域、歡聚雲端，加上「紅包雨」等互動遊戲，魚丁糸、U:NUS等藝人表演，讓氣氛炒熱至最高點，最大亮點則是鴻海員工的子女組成「鴻海明日之星」，與U:NUS團員一同唱跳，集合熱情與活力的模樣，可愛又溫馨！
鴻海科技集團已是第三次舉辦線上嘉年華會，此次主視覺結合集團的「3+3策略」，融入電動車及科技感元素，搭配世新智能攝製基地同步好萊塢的最新影視技術，成功營造嶄新風格。而拿下9座金鐘獎紀錄，被媒體譽為「主持之王」的黃子佼再次接下鴻海線上嘉年華主持棒，「有他在就安心」的主持實力備受肯定，也是各大集團尾牙主持的不二人選。在世新大學的「軟」、「硬」實力加持下，讓鴻海數萬名員工透過雲端連線共同參與，呈現身臨其境的娛樂聲光效果，也看見世新大學的傳播教育能量與創新競爭力。