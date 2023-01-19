世新LVS智能棚助陣　鴻海線上嘉年華全球互動同歡

全球數位化浪潮下，元宇宙的應用持續在發生！傳播教育龍頭世新大學2021年12月建置的「LVS智能攝製基地」（LED Virtual Stage）持續化不可能為可能，1月15日全球電子代工龍頭鴻海科技集團年度嘉年華會就以此為主現場，今年以線上方式舉辦，活動連線集團中央及地區總部共五大地區，包含臺灣、中國大陸、越南、墨西哥、印度等地員工齊聚，跨越地域一同進行表演及拜年，主持人也邀請到世新傑出校友黃子佼領銜、搭檔與他一同拿下金鐘57綜藝節目主持人獎的Lulu黃路梓茵，展現世新大學培育人才的軟實力與硬實力。

世新大學LVS智能攝製基地引進好萊塢最新技術，由P2.6等級的2256塊LED面板組合成270度環形背景，在這個直徑15米、高6米的環型巨幕上方，還配有一塊10米見方LED天幕，搭配即時影像追蹤攝影設備，位於其中可達成沉浸式表演，現場即時完成的擬真光源、色彩、影像反射等元素，藉由這次與專業直播團隊強強聯手的技術合作，讓鴻海科技集團的全球員工，熱絡互動獻唱歌曲、賀歲拜年的同時，都能共享熱鬧氣氛與農曆新年的風情。

鴻海集團的線上嘉年華以世新大學智能攝製基地為活動主現場與五大地區連線。圖／世新大學提供

今年鴻海的線上嘉年華會，由位於世新大學的智能攝製基地為活動主現場，從臺北與五大地區Call Out連線，製作團隊耗時月餘，事前勘景、技術彩排、動畫設計、表演走位、排練及預錄等事前作業，終於在活動當天，一個下午的時間讓鴻海科技集團的員工們，跨越時區地域、歡聚雲端，加上「紅包雨」等互動遊戲，魚丁糸、U:NUS等藝人表演，讓氣氛炒熱至最高點，最大亮點則是鴻海員工的子女組成「鴻海明日之星」，與U:NUS團員一同唱跳，集合熱情與活力的模樣，可愛又溫馨！

鴻海科技集團已是第三次舉辦線上嘉年華會，此次主視覺結合集團的「3+3策略」，融入電動車及科技感元素，搭配世新智能攝製基地同步好萊塢的最新影視技術，成功營造嶄新風格。而拿下9座金鐘獎紀錄，被媒體譽為「主持之王」的黃子佼再次接下鴻海線上嘉年華主持棒，「有他在就安心」的主持實力備受肯定，也是各大集團尾牙主持的不二人選。在世新大學的「軟」、「硬」實力加持下，讓鴻海數萬名員工透過雲端連線共同參與，呈現身臨其境的娛樂聲光效果，也看見世新大學的傳播教育能量與創新競爭力。