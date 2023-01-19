台達宣布將取得冠信電腦55%股權

強化資通訊基礎設施技術布局

台達電子1月18日宣布擬以約新台幣9.5億元，透過收購股份及認購新股方式取得冠信電腦股份有限公司約28,825,000股股份，將占其新股發行後約55%股權，冠信預計於交易完成後成為台達子公司（註）。冠信為台灣專精於精簡型電腦（Thin Client）、極簡型電腦（Zero Client）、遠端電腦陣列（Remote PC Array）及管理軟體的軟硬體系統整合公司，具備業界領先的雲端運算產品開發及製造能力。此次交易將能強化台達在資通訊基礎設施的產品及技術佈局，結合雙方研發資源提升系統整合能力，為加速智慧城市的數位轉型更添助力。

台達基礎設施範疇執行副總裁鄭安表示，隨著物聯網、5G技術逐步成熟再加上近年疫情的影響，資料量及運算需求將持續增加，資料中心及雲端系統的建置也將隨之大幅成長。台達在資通訊基礎設施領域已經深耕網路通訊設備、電源系統、散熱、環境控制等解決方案多年，冠信在雲端運算卓越的硬體、軟體設計及系統整合能力，將幫助台達建立更完整的資通訊基礎設施解決方案，更全面地服務客戶的需求。

冠信電腦總經理卓火土表示，冠信的使命是為客戶提供高品質、高效率、環保的電子產品和整體解決方案，和台達「環保 節能 愛地球」的經營使命高度契合，同時雙方都相當注重研發，並致力於提供更高效率的解決方案。很高興冠信能加入台達，相信結合台達既有的產品、銷售渠道、供應鏈管理以及製造能力，冠信可以進一步優化成本、擴大市場，為客戶提供更優質、高效的創新系統方案。

冠信專精的精簡電腦、極簡型電腦等產品為雲端運算的終端設備，透過網路連線遠端的機房進行資料的運算及儲存，輕便、易於維護也具備更高的安全性。而遠端電腦陣列則可取代傳統雲端虛擬化架構系統，整合中央處理器、記憶體、SSD、網路交換器及管理軟體等，能大幅降低建置系統的複雜性與費用。