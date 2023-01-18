1314科技酒店打造全台首家沉浸式科技酒店 成為南台灣網紅最愛

因應2023年全球解封浪潮，娛樂和派對活動強力回歸民眾的日常生活，高雄「1314科技酒店」業者看準此趨勢，砸千萬重金委託國內專業規畫「光雕、浮空投影、沉浸式投影、AR、VR」等技術的沙漠魚科技攜手冠嘉系統科技，引進最先進高畫質投影暨互動設備，打造出全台首創「沈浸互動式科技酒店」，一舉成為中南部明星藝人、網紅網美們，租包廂生日開趴最愛的熱點。

近年由於元宇宙相關技術日新月異，國內外越來越多商業展覽與知名藝文特展，紛紛導入新一代超高畫質設備進行投影，透過牆面、地板的具浮影像拼接融合投影互動系統，再搭配可與場地互動式的體感系統，讓人身臨其境、瞬間掉入另一個世界，打造以假亂真的視覺體驗，令沉浸式投影技術於2023年成為眾多展場吸睛的最大亮點。

座落於高雄市復興二路的「1314科技酒店」為國內第一個「沈浸式展覽常態的酒店」，顛覆傳統裝潢的設計邏輯，直接讓「動態畫面」融入裝潢中投射出千變萬化的影像，再藉由各種創意內容帶動環境氣氛。最重要的是，系統還可隨著年節、檔期活動、甚至是依照客戶指定客製化，瞬間改變整個環境的視覺主題，讓消費者每次都有新鮮感，此一創舉突破傳統室內裝潢與設計的侷限。

沙漠魚科技創辦人李厚豪（Hank）表示，「1314科技酒店」不僅是國內第一家全面採用沉浸互動式技術，同時也是國內唯一擁有450吋最大尺寸投影幕的酒店，能帶給消費者的震撼絕對不同凡響。

過去傳統裝潢設計都是「一次性」，導致多數店家或場地，平均每一兩年後，就得耗費資金重新裝潢來維持新鮮感。如今只要透過次世代沈浸式投影技術，只要有牆壁、地板與天花板，就能量身打造出獨一無二的沈浸環境，顛覆過往的概念，把「展覽、設計、創造」直接帶入我們的生活，電影中的未來，我們已把它變成現實。

1314科技酒店主打透過次世代沈浸式投影技術，將展覽、設計、創造直接帶入生活。圖／1314科技酒店提供

想像一下，只要你願意，每天都可以隨心所欲、更換整個室內的裝潢風格，無論喜歡待在無人的太空、或在森林享受蟲鳴鳥叫、或看著沙灘上的海浪，都能在眼前實現，甚至還能與場景互動。元宇宙時代，這無疑是未來設計、裝潢、策展領域最關鍵的發展趨勢。