華銀向台灣碳資產購600萬度綠電　朝淨零碳排邁進

華南銀行積極響應政府推動公股金融事業ESG倡議平台及2050年淨零碳排政策，於今(17)日與台灣碳資產股份有限公司(TCA)合作，簽署4年600萬度再生能源購電契約，自112年起提供華南銀行總行大樓使用，預計可減少高達3,000公噸的二氧化碳排放量，如以臺北最具指標，佔地近26公頃的大安森林公園每年碳吸附量為389噸來計算，相當約大安森林公園高達8年的碳吸附量。

華南銀行總經理黃俊智出席簽約典禮表示：「華南銀行深切瞭解金融業支持淨零碳排的社會責任及力量，為配合國家能源政策及協助國內能源加速轉型，除了推出太陽能售電應收帳款融資專案，提供企業發展太陽光電產業及技術面所需之資金外，也建立綠能產業融資平台，提供完善太陽光電設備建置服務，以達到政府、產業及銀行三贏局面，希望透過華南銀行身為百年企業的能見度及影響力，喚起更多人環保意識，並重視氣候變遷及環境永續議題」。

華銀將ESG的相關指標納入聯貸授信條件

近年來，為兼顧能源安全、綠色金融及環境永續，政府已將綠能產業列為「5+2」產業創新計畫之一，並訂定2025年再生能源發電量佔比達20%之目標，其中更以太陽光電裝置容量佔比最高，對金融機構而言，除帶來龐大綠能融資商機外，更重要的是企業社會責任的落實。此外，華南銀行近期已主辦多筆ESG永續指標連結聯貸案，將ESG的相關指標納入聯貸授信條件，鼓勵客戶積極達成ESG目標，以發揮綠色金融影響力，成為引導整體社會重視永續發展的關鍵力量。

TCA 自2022年11月取得售電業執照後，同步與各大再生能源電廠進行聯合售電，同時也積極擴大自有綠電電廠的經濟規模。TCA的優勢在於母公司台灣低碳已於綠能產業有深耕多年之經驗，可為產業界提供一站式的永續策略顧問服務，並協助企業界進行碳資產管理等多元服務。台灣碳資產是國內少數同時具備「企業綠電銷售、國際碳權媒合與碳盤查輔導」能力的公司，可以協助企業進行碳資產管理顧問服務；另外，在各界積極進行數位與能源雙轉型之際，TCA永續路徑規劃的整合性服務，是企業永續的最佳解方。

台灣碳資產協助企業綠電交易

台灣碳資產股份有限公司張三河董事長表示，台灣作為以出口導向國家，企業如何積極進行碳資產管理，降低碳邊境稅的衝擊是當務之急。台灣碳資產以成為全球淨零碳排最大貢獻的企業為企業使命，將持續開發BEGIN綠電服務平台，並協助各領域的產業進行全面性綠電交易、顧問規劃等服務，致力達成環境永續的願景。

華南銀行將持續秉持著信賴、熱誠、創新的經營理念，提供更多元且全方位的金融服務，善用對產業供應鏈的影響力，協助企業提升競爭力，並攜手各供應商共同邁向淨零轉型，成為永續環境的強力後盾！

台灣碳資產過去也成功協助多家上市櫃公司完成ESG報告所需的綠色資產、綠電銷售及國際碳權媒合作業，同時也透過旗下台灣合誠眾智有限公司科技，提供軟體客製化服務，整合物聯網技術（AIOT）、區塊鏈技術，而TCA-BEGIN APP智能充電軟體平台更榮獲《2022 Young漾世代－金漾獎》，未來TCA-BEGIN APP因應企業減碳量化需求，可針對公務車出行的減碳數據及供應鏈運輸溫室氣盤查作業，提供量化分析。