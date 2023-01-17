國際新創特展InnoVEX早鳥價 一月底將截止

已有多間新創基地與育成中心報名參展

以「Innovation Hub of Asia」為定位的亞洲年度指標新創展會InnoVEX，將在今（2023）年5月30日於南港展覽館2館登場，以Hybrid型態（InnoVEX Online）進行新創展示與曝光，並與國際指標科技展會COMPUTEX同期同地舉辦，以提升參展廠商全球曝光度，加速協助新創找到策略合作夥伴。參展折扣最高達25%的早鳥價將在一月底截止，已有多間新創基地、加速器、育成中心與國際新創團隊完成報名，歡迎有意參展的新創團隊儘速完成報名程序。

InnoVEX為台北市電腦公會及外貿協會於2016年合作創辦的新創展會。InnoVEX搭配COMPUTEX數萬家資通訊製造商與國際買主，打造出全球唯一可同時媒合國際資金、企業創投、製造夥伴、市場通路、媒體資源的平台，也因位於亞洲地理樞紐，吸引全球新創團隊來臺尋找商機，已成為國際矚目的亞洲指標新創平台。

新創為數位轉型方案採購對象 多間新創基地與育成中心完成早鳥報名

在全球數位轉型趨勢下，近年來新創已成為企業與產業採購數位轉型與創新解決方案關注對象，而新創團隊透過展會提升知名度與可信賴度，是新創行銷曝光重點策略之一。以一月初剛結束的CES 2023為例，在3,200家參展商裡面，超過三分之一（1,000家）是新創團隊，有多家新創透過實體展會活動獲得創投（VC）與科技大廠企業創投（CVC）合作機會，並且在實體展會中接觸到主要客戶，而客戶也藉由參與實體展覽，確認新創團隊技術的成熟度與可靠性。

為協助新創團隊透過InnoVEX增加曝光度，主辦單位將在InnoVEX 2023展期間舉辦多場國際科技創新論壇，讓新創團隊了解最新科技應用趨勢與國際創業策略；限參展新創參加的InnoVEX Pitch Contest競賽，將廣邀政府單位與企業贊助獎項，以及國際創投代表擔任競賽評審，提供海內外新創與學研團隊更多媒合資源與曝光機會。

去（2022）年底臺灣邊境管制放寬，陸續接獲不少國際新創推動與投資單位詢問來臺事宜，可預期InnoVEX 2023展會期間將恢復往年國際交流的熱絡度，目前包括臺灣最多國際加速器進駐的林口新創園（Startup Terrace）、輔導臺灣科研產業化的TREE計畫（科專事業化生態系建置計畫）、經營桃園青創基地的中原大學產業加速器暨育成中心、臺灣最大產業新創加速器StarFab、南港IC設計育成中心及南部IC設計研發培育中心等多家新創基地與加速器皆確認將帶領旗下新創團隊參加InnoVEX 2023，去年甫獲得首屆TIE Award並在臺灣設立研發中心的德國半導體新創NanoWired（德商奈米懷德）也將於InnoVEX展出以擴大接觸海內外目標客戶。

InnoVEX官方網站（https://innovex.computex.biz/），InnoVEX報名網址（https://innovex.computex.biz/show/registration-info.aspx）。