ADAS開發、智慧座艙及充電樁 台灣廠商切入電動車重要商機

台灣先進車用技術發展協會（TADA）於1月11日假台北市電腦公會，發表「台灣先進車產業趨勢觀察與建言」，並提出「系統整合」、「技術提升」、「產業標竿」、「儲備能量」、「走向國際」、「在地練兵」等六大建言，作為台灣半導體與資通訊科技業者切入全球智慧車趨勢策略。

CES 2023電動車智慧科技成為展覽焦點

黃崇仁理事長致詞時表示，剛結束的CES 2023展中，電動車智慧科技成為展覽焦點，在行動科技展區有高達三百多家業者展出，展出重點包括：(1)重塑車電系統生態、(2)自駕系統技術升級、(3)用車經驗數位化轉變等三大方向，完全合乎TADA的方向，TADA成立的目的就是希望在汽車電子業與電子業找到合作點。在中國大陸，光是比亞迪加特斯拉的電動車，一個月就有可能銷售超過50萬輛，其中有不少零件都是由台灣廠商供應，就跟做PC、NB一樣，有不少零件也都是由台灣廠商所提供。而台灣廠商機會將在ADAS（先進駕駛輔助系統）開發、智慧座艙及充電樁商機，其中ADAS主要會是以高階晶片為主。汽車電子晶片兩成是高階製程，八成還是成熟製程，所以會跟汽車電子IC設計公司合作，協助他們在台灣設計發展。黃崇仁並指出，電動車是全球趨勢，雖然中間需求會受到油價影響，但是汽車電動化的需求將會是台灣繼PC、NB之後，最重要的產業發展策略，台灣產業也是最有機會發展汽車業與電子業的整合，也希望台灣電子產業能夠了解，未來的汽車產業是電子業的目標。

先進車協規畫將在今（2023）年5月30日登場的COMPUTEX 2023展中，籌設車用智慧科技主題館，展出智慧座艙與各類先進車用技術產品，進一步協助台灣半導體與資通訊業者廠商，搶攻國際電動車與智慧車應用市場。

台灣先進車用技術發展協會（TADA）黃崇仁理事長致詞。圖╱TADA提供

2022年全球轎客車銷售約與2021年持平 電動車銷售成長近七成

沈舉三秘書長在發表「台灣先進車產業趨勢觀察及建言」時表示，資策會MIC推估2022年全球轎客車銷量預估將達8,150萬輛，約與2021年持平，2023年銷量預計增加到8,530萬輛，要到2024年才有望回升到9,000萬輛以上。資策會MIC也估計，2022年全球電動車銷量首度超過1,000萬輛，可達1,087萬輛，較前一年650萬輛成長率將近七成，電動車滲透率上看13%，預估2023年將可增至1,440萬輛（成長率32%），滲透率上看17%。若是從市場分布來看，2022年中國大陸還是電動車銷售主要市場，佔比將近6成，歐洲是第二多，美國排名第三，預估到2023年市場佔比也會是相近。

ADAS開發、智慧座艙、充電樁 是台灣廠商發展汽車電子主要商機

沈舉三指出，在這麼多汽車電子產品需求當中，台灣廠商在ADAS（先進駕駛輔助系統）開發是很有機會的，因為需要AI與大量資料運算處理；再來是智慧座艙，因為包括汽油車、油電混合車、電動車都需要智慧座艙，而智慧座艙是一個跨許多領域的整合產品，這剛好是台灣廠商的優勢；至於充電樁，由於陸續有大量系統業者與服務業者加入，而且包括台達在內的多家台灣大廠具有系統整合優勢，所以台灣廠商在充電樁是有商機。電動車三電系統中的電池，由於車用電池核心近年已經被少數中韓大廠如比亞迪所掌握，所以新進者競爭不易，但是台灣廠商可以切入電池整合管理服務。TADA成立的目的是服務會員廠商，聚焦電動車需求快速成長市場，因此會員想要開拓哪些市場，TADA會跟會員一起前往開發商機。

全球汽車行業C.A.S.E.趨勢 驅動汽車業與半導體資通訊業全面合作

沈舉三指出，在汽車行業C.A.S.E.（車輛聯網、自動駕駛、共享服務、電動動力）趨勢下，驅動汽車業與半導體資通訊業走向全面合作，但是台灣廠商有不同階段的短中長期發展與挑戰要面對。以智慧座艙解決方案為例，關鍵成功因素包括卓越的硬體運算效能、強大可靠的AI視覺演算法、可靠的作業軟體環境、可信賴的AIoT車聯網資安，台灣廠商要通過以上因素的考驗之後，才能獲得國際車廠信賴，進而合作開發出各類新車款使用之智慧座艙產品。

台灣先進車用技術發展協會（TADA）沈舉三秘書長報告「台灣先進車產業趨勢觀察與建言」。圖╱TADA提供

智慧車是台灣廠商優勢 智慧移動解決方案是台灣產業可以發展的方向

沈舉三點出，台灣廠商若要在這一波智慧車發展趨勢上，跟上世界潮流，發展上可以透過「系統化整合」、「技術提升」、「產業標竿」、「儲備未來能量」、「走向國際」、「在地練兵」等六大策略，提升廠商跨業整合能力，找出產業應用案例標竿，並透過在地練兵讓產品更臻成熟，才能讓國際車廠買單。台灣有許多汽車業供應鏈隱形冠軍，可以透過各種資源的整合，成立整體性最佳解決方案，讓任何車廠只要到台灣來，就可以找到他要的解決方案，就跟現在台灣在資通訊與半導體產業供應鏈經營方式是一樣的。

如果要把智慧車市場的餅做大，台灣可以從車內做到車外，讓不同型態的交通工具，包括卡車、公車、二輪車、三輪車等，都可以在台灣找到智慧化解決方案，而且不只讓汽車智慧化（＋智慧），更可以朝向智慧科技行動載具化（智慧+），搭配智慧化基礎建設（包括5G/B5G/6G通訊應用與充電基礎設施），進而提供世界各地完整且普遍的智慧移動服務解決方案，並協助各大車廠從銷售汽車，延伸到提供全方位交通運輸服務，建立可長可久的企業營收業務。

台灣先進車用技術發展協會網站（http://www.tatda.org/）。