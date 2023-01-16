搶攻光儲商機 東元電機收購台澎能源100%股權

1月16日，東元電機(1504)與鑫盈能源簽署股權收購合約，由東元子公司安能綠電股份有限公司收購鑫盈能源旗下之台澎能源科技有限公司100%股權，旨在加速擴大東元電機在太陽能發電案場的市占率。東元集團邱純枝董事長表示，著眼於電業自由化之後，光、儲結合會是市場發展趨勢，東元將逐步建立規模化之電廠管理、電力調度等能源管理能力，此次藉由太陽能案場的投資與建置，結合東元原有的儲能與能源管理系統，奠定未來參與電業營運市場的基礎、佈局龐大商機。

東元電機此次收購之標的「台澎能源科技有限公司」，目前已完成太陽能案場掛表約2MW，並取得台中市綠能屋頂標案、高雄市警局屋頂太陽能標案、澎湖校園屋頂太陽能標案等，正陸續施工中，母公司鑫盈能源徐嘉男董事長指出，預期2023年底前，台澎能源將完成10-15MW的太陽能案場建置，有助於東元集團加速在太陽能案場的統包工程與建置的市占率；鑫盈能源也期待未來與東元發展再生能源領域的各種合作可能性，締造雙贏。

由東元子公司安能綠電股份有限公司收購鑫盈能源旗下之台澎能源科技有限公司100%股權(左：東元集團董事長邱純枝、右：鑫盈能源董事長徐嘉男)

東元電機以2030年為目標，設定十年減排50%，近年來積極布局綠電市場，不僅完成集團亞洲地區太陽能設施建置全線發電，大幅提高了自家工廠再生能源用電比例；也在2022年取得台電最大的儲能案場（60MW龍潭儲能系統）統包工程，投入台電廣設儲能系統和分散電網之韌性計劃；更藉由雄厚之機電設備製造能力，開發氣體高壓絕緣開關設備(GIS)、電網數位化設備等電力相關之重要設備。東元表示，此次收購台澎能源，將有利於擴大自有案場，作為策略開發產品之場域驗證、並快速建立實績，最終達到電業自由化後，具備儲能、能源管理、和電廠管理運營之能力，爭取電力市場潛在的巨大商機。

鑫盈能源成立逾十年，累計完工併聯掛表之太陽光電案場數超過500座，裝置發電量逾35MWp。鑫盈能源以天災零出險之紀錄及執行成效廣受民間、公有單位好評，兩度獲得經濟部能源局光鐸獎肯定，近期亦取得ISO 9001認證，朝管理標準化邁進。