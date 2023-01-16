碳焦慮有解! 威力工業、工研院、永豐金三強聯手辦ESG 研討會

威力工業攜手工研院、永豐商業銀行1月13日假工研院(新竹市光復院區17館 117會議室) 舉辦淨零碳排ESG研討會，完整介紹溫室氣體盤查方法、產品碳足跡計算方法以及威力工業自主研發的微電網能源管理系統，搭配金融業在ESG提供的金融服務，同時分享ESG永續報告書的撰寫秘訣，期協助廣大企業界客戶設立明確的目標、方向，成功推動ESG。

威力工業董事長施作君表示，不少企業主對淨零碳排產生焦慮，究其因，一是規劃建置的花費巨大，二是不知如何著手、找誰來做。實際上，淨零碳排不僅是花錢的投資，也可以是賺錢的商業模式，其回報來自於：一、減少用電的費用；二、如果投資再生能源，在政府類似FIT躉購費率模式，也可以得到售電的回報；三、針對用電大戶的節能提供的電力交易平臺，如果配合政府做電力調度，可得到電力調度費用；四、其他政府補助項目包含智慧機械投資抵減，ESCO節能補助等。

工研院副院長與執行副總彭裕民開場致辭。圖/陳逸格攝

威力工業為企業建置能源管理的架構或解決方案，是根據企業主實際用電及工廠情況進行規劃，找出哪些地方可以做再生能源，哪些地方的電力可以調度，或是申請各種節能補助，包含導入工廠自動化提高生產效率、幫客戶量身訂做節能方案等，迄今針對國內用電大戶已經完成或執行中的幾個案子顯示，「企業本身用電碳排越多，達成減碳節能的效果越好，而提高生產效率更是節能減碳最好的方案之一。」

施作君指出，如果為了應付政府要求每年的ESG報告書，為應付出口歐盟的客戶，企業主投資節能減碳的意願比較低，但若三、五年可以回本，十年可以賺錢，企業主投資的意願就會提高。加上售電、電力調度費用能夠產生穩定報酬，使得金融機構更願意提供優惠貸款給企業主建置淨零碳排的方案，將可以減輕企業主一開始投入的負擔。

本次研討會議題包括：一、永豐ESG金融服務。二、ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查方法/ ISO 14067產品碳足跡/ESG永續報告書撰寫秘笈。三、淨零新利器-新世代雲端碳管理平台。四、組織型碳盤查與第三方查證。五、ISO 50001微電網能源管理系統介紹與展示/微電網能源管理成功案例。因活動精彩叫座，預計農曆年後將追加竹科場次。